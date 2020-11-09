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Büyükşehir Belediyesi, ihaleleri canlı yayınlamaya devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alım ihaleleri, “Şeffaf Belediyecilik” anlayışıyla canlı yayınlanmaya devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi, ihaleleri canlı yayınlamaya devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şeffaf yönetim ilkesiyle başlattığı canlı yayınlanan mal ve hizmet alım ihaleleri ilk günden itibaren hem vatandaşlar hem de firmalar tarafından ilgiyle izleniyor.

Pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle hijyen önlemleri alınarak gerçekleştirilen ihalelerde katılan firmalara dezenfektan, maske ve eldiven dağıtan Büyükşehir Belediyesi, sosyal mesafe kurallarına uyarak ekim ayı içinde 64 ihaleyi Youtube kanalı, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınladı.

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BAŞKENT’İN İHTİYAÇLARINA ÖNCELİK
Halk sağlığını korumak amacıyla önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, hizmet ve mal alım ihalelerinde önceliği acil yapılması gereken altyapı çalışmalarına verirken, Başkent’in ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyor.

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Ekim ayında aralarında Mamak-Gölbaşı arası içme suyu ana isale hattı yapım işi ile lüks araçların satışının da yer aldığı 64 ihale gerçekleştirildi. Canlı yayınlanan ihalelerin tamamı Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmi Youtube hesabından daha sonra da takip edilebiliyor. 

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Yayınlarla birlikte bir yandan Başkan Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışında bulunan “şeffaflık” ilkesi hayata geçirilirken bir yandan da rekabetin ve kırım oranlarının artırılarak Büyükşehir Belediyesinin tasarruf etmesi sağlanıyor.

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