Büyükşehir Belediyesi İyilikler Çarşısı'na ev sahipliği yaptı

Lösemili Çocuklar Vakfı’nın (LÖSEV), lösemili çocuklar ve aileleri için hazırladığı “İyilikler Çarşısı”na Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı.

Altınpark ANFA EXPO Fuarı’nda düzenlenen etkinlikte yaklaşık 600 aile ücretsiz olarak gıda ve giyim eşya ihtiyaçlarını karşıladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım projelerinde rol almayı sürdürüyor.

Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği yapmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 29 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Lösemili Çocuklar Vakfı’nın (LÖSEV) düzenlediği “İyilikler Çarşısı” organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

İYİLİK YAPTIKÇA ÇOĞALIR

Altınpark ANFA EXPO Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinlikte lösemili hastalar ile aileleri, bağışçılar, gönüllüler ve çeşitli firmaların destekleriyle ücretsiz gıda, giyim ve ev eşyası ihtiyacını karşıladı.

LÖSEV Genel Koordinatör Hülya Ünver, 2020’yi yardımlar yılı ilan ettiklerini ve en az 10 ilde bu etkinliği düzenlemeyi planladıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Etkinliğimizi, iyilikler zincirimizin bir halkası olan ‘İyilikler Çarşısı’ ismiyle başlattık. Ekonomik zorluklar yaşayan, kanser ve lösemi ile mücadele eden ailelerimizin biraz olsun rahatlamasını ve kendilerini yalnız hissetmemeleri için her türlü ihtiyaçlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz.”

Çocuklarıyla birlikte güzel bir gün geçirdiklerini belirten Tuğba Güneş, “İyilikler Çarşısı’nın bizlere katkısı büyük. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklar için büyük moral oldu” derken, Behiye Eroğlu da, “En zor günlerimizde yanımızda olduğu için LÖSEV’e ve Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İyiliklerin paylaştıkça çoğaldığını vurgulayan LÖSEV bağışçılarından Levent Çevik ise, “Yaklaşık 11 yıldır LÖSEV gönüllüsüyüm. Çocuklarımız için toplumun tüm paydaşları ile birlikte her zaman destek vermeliyiz” şeklinde konuştu.