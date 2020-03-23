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Büyükşehir Belediyesi Kızılay'da  “Sağlık Kabini” kurdu

İlk etapta Kızılay Güvenpark'ta hizmet vermeye başlayan Sağlık Kabini, Ulus Meydan ve Hacı Bayram Camii bölgesine de konulacak. Kabinler, koronavirüs tehdidi geçene kadar Başkentlilere acil sağlık hizmeti verecek.     
Büyükşehir Belediyesi Kızılay'da  “Sağlık Kabini” kurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafında salgın hastalıklarla mücadele çalışmalarına 7/24 devam ediyor.
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm birimlerini seferber eden Büyükşehir Belediyesi, yeni önlem ve tedbirleri de devreye sokuyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bulunan Güvenpark'ta 1 doktor ve 2 hemşirenin görev aldığı “Sağlık Kabini” uygulaması başlatıldı.

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VATANDAŞLARA ACİL SAĞLIK HİZMETİ

Halk sağlığına destek olmak amacıyla kurulan kabinlerde, halka acil sağlık hizmeti sağlanacak ve vatandaşlara koronavirüsün belirtileri, bulaşma yolları ve korunma yolları hakkında bilgi verilecek.
Büyükşehir Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından kurulan “Sağlık Kabini”nde vatandaşlar; ateş, kanda bulunan oksijen seviyesi ve tansiyon ölçümlerini yaptırabilecek. Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, koronavirüsle mücadelede yeni bir hizmeti hayata geçirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:
“Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın sağlık konusundaki tedirginliğini gidermek için Kızılay'da sağlık kabini kurduk. Gelen talebe göre Ulus Meydan ve Hacıbayram Camii civarında da bu uygulamayı yaygınlaştıracağız. Buradaki sağlık görevlilerimiz gelen vatandaşların ateşlerini, kandaki oksijen miktarlarını ve tansiyonlarını ölçecekler. Vatandaşlarımızı virüse karşı bilgilendirecekler. Farklı bir durum çıkması halinde Sağlık Bakanlığımızın yönergeleri doğrultusunda ALO 184 Hattı'na haber vererek hastamızın bir an önce hastaneye sevkini sağlayacağız.”

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