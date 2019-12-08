  • BIST 108.869
  • Altın 271,281
  • Dolar 5,7701
  • Euro 6,3816
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 2 °C
»

Büyükşehir Belediyesi kursiyerleri “Karma El Sanatları Sergisi” düzenledi

500 eserin bulunduğu sergi, yarına kadar 09.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Büyükşehir Belediyesi kursiyerleri “Karma El Sanatları Sergisi” düzenledi

Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi’nde düzenlenen serginin açılışına; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Aslı Kuzulu, BELMEK kursiyerleri ve çok sayıda Başkentli katıldı.

Sergide; resim, mozaik, çini, seramik, ipek pentur takı tasarımı, deri işlemeciliği, ahşap boyama, tezhip ve ebru branşlarında yüzlerce eser görücüye çıkarken, her biri bin bir emekle işlenen eserler arasında 100 yıllık salon takımı ve dolaplar da bulunuyor.

EMEKLİDEN EV HANIMINA ÜRETEN BAŞKENTLİ KADINLAR

Yaklaşık 5 bin 600 kursiyerin eğitim aldığı Çankaya bölgesi BELMEK’lerde emekli ve ev hanımı kadınların hazırladığı eserler, Başkentlilerden tam not aldı. 

mah_0413.jpg

Her yaşta üretimin devam etmesinin önemine vurgu yapan 55  yaşındaki
Özcan Kangal, düşüncelerini, “Tüm eserlere büyülenerek baktım. Ahşap boyamada eskilerin dönüştürülmesine, çıkan eserlere hayranlıkla baktım. Müthiş şeyler çıkmış. İyi ki bu kurslar var. İnsanların bir şeyler üretmesi çok gurur verici” sözleriyle dile getirirken, 50 yaşındaki  Gülnur Tırpancı da, “Sergi çok güzel, geldikçe özeniyoruz. Bizi sanata imrendiriyorlar” dedi.

BELMEK kursları sayesinde boş vakitlerini değerlendirdiğini belirten 61 yaşındaki Şazen Özmen, “Ben de çini kursuna gidiyorum. Buradaki eserleri de çok beğendim” derken, 33 yaşındaki Burcu Sarı da, “Sergi çok keyifli. Hepsi el emeği, herkesin eline, emeğine, yüreğine sağlık” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Halk Süt satışına başladı09 Aralık 2019 Pazartesi 00:06
  • Dışkapı Çocuk Hastanesi'nden kalan boş bina ÇEMATEM oluyor09 Aralık 2019 Pazartesi 00:04
  • Ankara Valisi Vasip Şahin Siteler esnafını ziyaret etti07 Aralık 2019 Cumartesi 00:54
  • Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin gençlerle buluştu07 Aralık 2019 Cumartesi 00:52
  • Polatlı’ya halk ekmek mağazası açılacak07 Aralık 2019 Cumartesi 00:50
  • Şehidin adı Kızılcahamam'da yaşayacak07 Aralık 2019 Cumartesi 00:49
  • Satı Kadın memleketi Kahramankazan'da anıldı07 Aralık 2019 Cumartesi 00:47
  • Mamak'ta kar timi hazır06 Aralık 2019 Cuma 00:06
  • Altındağlı çocuklar buz üstünde06 Aralık 2019 Cuma 00:04
  • Yenimahalle Belediyesi sıcak çorba ikramına devam ediyor05 Aralık 2019 Perşembe 00:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti