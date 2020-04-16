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Büyükşehir Belediyesi Meclisine olağanüstü toplantı çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Büyükşehir Meclisini acil toplantıya çağırdı.
Büyükşehir Belediyesi Meclisine olağanüstü toplantı çağrısı

Cumhur İttifakı olarak her zaman esnafın yanında yer aldıklarının altını çizen Köse ve Ilıkan, “Öncelikle içinden geçtiğimiz bu olağanüstü süreçte canla başla mücadele eden tüm sağlık emekçilerine, dışarıda bizim için görev yapanlara sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz. Bu süreçte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi görenlere ise acil şifalar diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart'ta açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında, esnafımıza destek için önemli adımlar atıldı. Biz de Cumhur İttifakı olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimizi, esnafımıza destek olmaya ve alacağımız tedbirleri konuşmaya davet ediyoruz. Korona virüs salgınını insanı ve insanlığımızı merkeze koyarak; dayanışma ve paylaşımla aşacağız inşallah” dedi.
İki Parti Grup Başkan Vekili’nin Olağanüstü Toplantı Talebi Şöyle;

T.C. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na
15.04.2020
Covid-19 Salgını ile ilgili alacağımız tedbirleri ve toplu taşıma yapan esnaflar ile faaliyet kısıtlamasıyla mali sıkıntıya giren tüm esnaflara verilmesi gereken desteklerin konuşulacağı gündemiyle sınırlı olmak üzere, olağanüstü Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı yapılmasını öneriyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine, 14.04.2020 tarihinde, Covid-19 Ekonomik ve sosyal etkileri azaltmak amacıyla hazırlanan bir kanun teklifi sunulmuştur.
Söz konusu teklifin içiriğinde yer alan özellikle, toplu taşıma hizmetleriyle ilgili gelir desteği verilebileceği maddesi de kanunlaşıp yürürlüğe girmesi ile birlikte, teklif ettiğimiz olağanüstü meclis toplantısının tarihinin, buna bağlı olarak mümkün olan en kısa zamanda belirlenmesi ile yapılmasını öneriyoruz.
Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.

Murat ILIKAN                                                                  Murat KÖSE
Milliyetçi Hareket Partisi                                            AK Parti Grup Başkan Vekili
Grup Başkan Vekili                                                                                                

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