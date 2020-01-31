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Büyükşehir Belediyesi Öveçler Vadisi'ni temizledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın iş birliğiyle Öveçler Vadisi’nde geniş çaplı atık toplama ve temizlik çalışması başlatıldı.
Büyükşehir Belediyesi Öveçler Vadisi'ni temizledi

Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler doğrultusunda, bölgede bulunan “moloz, hafriyat ve muhtelif atık”, Kent Estetiği ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince toplanıyor. 

ÖNCELİK HALK VE ÇEVRE SAĞLIĞI

Kazıcı yükleyici kepçe, kamyon ve paletli iş makinelerinin yardımıyla atık temizliğini gerçekleştiren ekipler, çevre temizliği yaparak halk sağlığını da gözetiyor.

Hafriyattan moloz yığınlarına hatta çöpe kadar muhtelif atıkları toplayan Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen kirliliğinin de önüne geçiyor.

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2 BİN 600 METREKARELİK ALANDA DETAYLI TEMİZLİK

İnşaatların çoğalması sonucunda hafriyat atıklarının çevreye verdiği zararın büyüdüğünü belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çevre kirliliği ve atıkla mücadelesini kent genelinde de sürdürüyor.

Merkez ve ilçeler dahil daha sağlıklı ve temiz bir Ankara için çalışmalarını 7/24 sürdüren ekipler, Öveçler Vadisi içinde yer alan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 bin 600 metrekarelik alanda atık temizliğine devam ediyor.


 

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