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Büyükşehir Belediyesi resmi araçlarda çakara son verdi

Gereksiz makam araçlarını kaldırdıklarını, kiralık olanları da iade ettiklerini açıklayan Başkan Yavaş, “Zabıta, itfaiye ve görevli polis haricinde benim makam aracım dahil hiçbir belediye aracında ‘çakar lambası’ olmayacak” dedi.
Büyükşehir Belediyesi resmi araçlarda çakara son verdi

Tasarruf tedbirlerinin devreye sokulmasıyla birlikte ilk etapta araç sayılarını azaltmaya başladıklarını ve gereksiz makam araçlarını kaldırdıklarını açıklayan Başkan Yavaş, 24 Mayıs tarihli yayımladığı genelgeyle zorunlu görev dışında gereksiz araç kullanımına da son verdi.
Büyükşehir Belediyesi, EGO, ASKİ ve Bağlı Şirketlerin bünyelerinde kullanılan makam ve hizmet araçlarında mevzuata aykırı şekilde monte edilen ışıklı ve sesli tüm uyarı sistemlerinin sökülmesi talimatını veren Başkan Yavaş, “Gereksiz makam araçlarını kaldırdık, sayılarını da azalttık. Bundan sonra Zabıta, İtfaiye ve görevli polis haricinde benim makam aracım da dahil hiçbir belediye aracında çakar lambaları olmayacak” dedi.

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KİRALIK ARAÇ DEVRİ DE BİTTİ

Genelge ile ayrıca kiralık araç kullanımına yönelik esaslar yeniden belirlendi. Birim amirleri ve şirket yetkilileri tarafından kullanılan kiralık hizmet araçlarının sözleşmelerinin tamamlanmasına müteakip, yeni kiralama işlemlerinde mevzuata ve tasarruf tedbirlerine uygun hareket edilmesi istendi.

 
 

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