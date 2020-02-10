Büyükşehir Belediyesi “Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi”ni hayata geçirmeye hazırlanıyor

2021 yılında tamamlanması planlanan projenin detaylarını açıklayan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Ulus ve civarında hem tarihi mirasımızı koruyacağız hem de bu alanı dünya tarihi mirasına kazandıracağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl içinde restorasyon ve çevre düzenlemelerine başlanacak olan projenin 2021 yılında Dünya kültürel mirasına kazandırılması planlanıyor.



BAŞKENT TARİHİNİ DÜNYA TANIYACAK

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, projenin 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanındaki “Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı” sınırları içerisinde yer aldığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde 2009 yılında kamulaştırma çalışmalarına başlandığını söyledi.

“Ankara Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi”nin Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca onaylandığını açıklayan Ödemiş, bu yıl içinde başlanması planlanan Ankara Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi’nin 2021 yılında tamamlanarak Dünya kültürel mirasına kazandırılacağını ifade etti.

YAKLAŞIK 30 DÖNÜMLÜK ALAN

Yaklaşık 30 dönüm alanı kapsayan Roma Tiyatrosu ve Arkeopark projesinin bir canlandırma projesi olduğunu vurgulayan Ödemiş, tamamlandığında tarihi dokuyu aslına uygun olarak koruyacaklarını söyledi.

Hem Ankara’nın hem de Türkiye’nin kültür ve tarih turizmine yeni bir soluk getirecek projenin ayrıntılarını da paylaşan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şöyle konuştu:

“Ankara Roma Dönemi Tiyatrosu, Hisar Parkı Caddesi, Kevgirli Sokak ve Hacı Bayram Bulvarı arasında kalan, doğu yönünde de Ankara Kalesi ile sınırlanan 1. ve 2. Derece arkeolojik sit alanındaki ‘Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı’ sınırları içerisinde yer alıyor. Roma döneminden kalan eserler için hassas ve titiz proje çalışmaları yapılarak, tarihi mirasımıza sahip çıkma temelinden hareket ederek Bakanlıkla ortak protokoller hazırlayarak hatta diğer kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ile iş birliği içerisinde katılımcı ve ortak anlayış bilinciyle hareket ediyoruz. En önemli amacımız Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi mirasın korunması ve gün yüzüne çıkarılması için gerekli adımları atmak.”



“HOLYWOOD STÜDYOSU DEĞİL YAŞAYAN CAZİBE MERKEZİ OLACAK”

Projenin hayata geçmesiyle Bentderesi bölgesinin Ankaralıların hafızasındaki olumsuz imajını değiştireceğine dikkat çeken Ödemiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Proje Ankara’mızın kültür ve tarih turizmine yeni bir soluk getirecek. Ayrıca yıl boyunca gerçekleştireceğimiz konser, tiyatro ve etkinliklerle bu alan Hollywood stüdyosu gibi değil yaşayan nitelikte olacak. Bentderesi bölgesini ve Ulus tarihini orada yaşayan hemşerilerimizle birlikte yeniden Ankara’mızın cazibe merkezi haline getirmek için çalışacağız.”

BAŞKAN YAVAŞ’IN TALİMATIYLA ROMA TİYATROSU’NA ÖZEL ÇALIŞMA

Roma Tiyatrosu’nun restorasyonu ile birlikte çevre düzenlemesinin de yapılacağını belirten Ödemiş “Türkiye’deki özel ve önemli eserler arasında bulunuyor ama bugüne kadar çok dikkate alınmamış bir alan. Roma Tiyatrosu’nun olduğu alanda çok özel bir proje yapıyoruz. Buradaki mevcut dokuyu bozmadan, geçmişteki formunu hiç değiştirmeden Ankara’nın yerel malzemelerini dikkate alıyoruz. Bu çalışma bir canlandırma çalışması. Eseri ortaya çıkarmakla kalmayacağız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatı doğrultusunda da yaptığımız eserlerin yaşamasını istiyoruz” dedi.

ROMA TİYATROSU’NUN TARİHÇESİ:

Roma Tiyatrosu 1982 yılında bir temel kazısı sırasında keşfedildi. Kazı çalışmaları 1982-1986 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin bilimsel danışmanlığı ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilerek, yapı kısmen ortaya çıkarıldı. Roma Tiyatrosu’nun M.S. 2.-3. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir.