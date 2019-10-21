Büyükşehir Belediyesi Sincan Kapalı spor Salonu'nda ücretsiz eğitim vermeye devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, Sincan Kapalı Spor Salonu’nda 7’den 70’e herkese ücretsiz spor eğitimi vermeye devam ediyor.

Kazandığı başarılarla adını dünyaya duyuran ve geleceğin şampiyonlarını yetiştiren EGO Spor Kulübü’nde miniklere Badminton, Judo, Karate, Jimnastik ve Çocuk Atletizm eğitimleri veriliyor.

HAFTANIN 7 GÜNÜ ANTRENMAN

EGO Spor Kulübü antrenörleri eşliğinde altyapıları oluşturulan minikler, Avrupa ve dünyada düzenlenen şampiyonalara katılarak Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor.

23 ayrı branşta bin 500 aktif üyesi bulunan EGO Spor Kulübü, çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra sosyalleşmelerini de sağlıyor. Kurslarda başarı sağlayan minikler, haftanın 7 günü antrenman yapma fırsatı buluyor.

ŞAMPİYON FABRİKASI

Ankara’nın en büyük, Türkiye’nin 3. büyük spor kulübü alan EGO Spor’da, 4 yaşından 60 yaş gurubuna kadar sporcular bulunuyor.

İşitme ve görme engelli olan sporcuların ağırlıklı olarak atletizm branşında eğitim aldığını vurgulayan Kulüp Başkanı Akın Hondoroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın spora ve sporcuya desteğinin büyük olduğuna dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

“Sağ olsun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş bizlere çok fazla destek veriyor. Bizleri gururlandıran kardeşlerimizi yetiştirmemiz için çok önemli fırsatlar veriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sporcularımızın beslenme, yarışma giderleri, kıyafet ve ekipmanlarını Ankara Büyükşehir Belediyemiz sayesinde karşılıyoruz. Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında bizleri gururlandıran hep kendimizin yetiştirdiği, annesinin babasının 4 yaşında teslim ettiği, 8 yaşında derece yapan kardeşlerimiz var. Engelli branşlarının en çok olduğu kulüp olma özelliğine de sahibiz. Paralimpik Tekvando Olimpiyatları’na gidecek 8 sporcudan 5’i EGO Spor Kulübü sporcusu. Kendilerinden çok ciddi başarılar bekliyoruz. Bunların hepsi küçükken aldığımız ve yetiştirdiğimiz sporcularımız.”

BADMİNTON ŞAMPİYONU EGO SPOR’DAN

Badminton branşında sporcu yetiştiren EGO Spor Kulübü sporcularından Mert Seven, Bulgaristan’ın Perushtica kentinde düzenlenen 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası’nda dereceye girdiğini belirterek, “Bulgaristan’da derecelerim var. 13 yaş altı dışında 15 yaş altı seçmesinde dereceye girdiğim için Slovakya ve Slovenya’ya gitme hakkı kazandım. Burada ücretsiz ders alıyorum. Bu yüzden Mansur Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

Judo branşında 2 yıldır eğitim alan ve bu sporu yapma amacını anlatan Nur Aygördüm, şöyle konuştu:

“İlerdeki hedefim antrenör ve akademisyen olmak. Kadınların güçsüz olduğuna inanılıyor. Bu sporu yapma amacım kadınların gerçekten güçsüz olmadığını ve kadınların içindeki gücü ortaya çıkarabileceğini göstermek. Antrenmanlarda dünya birincisi olmak için çalışıyoruz. Ücretsiz olarak aldığımız eğitimler için Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz.”

GELECEĞİN SPORCULARI BAŞKENT’TE YETİŞİYOR

Geleceğin karatecilerinin ve judocularının yetiştirildiği EGO Spor Kulübünde 500’ün üstünde lisanslı sporcu bulunuyor.

6 yaş üzeri çocuklara karate eğitimi verdiklerini söyleyen antrenör Emre Akdoğan, “Hedefimiz Teknik Direktörümüz Adnan Çelen ile Türkiye’yi temsil edecek sporcular yetiştirmek. Yetiştirdiğimiz sporcuların bizleri Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil etmesini istiyoruz. Bu alanda da zaten EGO Spor Kulübünde yetişen sporcularımız mevcut” dedi.

Judo Antrenörü Hakan Ilıkan ise, “Ücretsiz olarak 8 senedir eğitim veriyoruz. Şimdiye kadar milli takıma birçok sporcu verdik. Kendi yetiştirdiğimiz çocuklarla EGO Spor, büyük başarılar yakaladı. Altyapıda yetişen çocukların hayat garantisi oluyor. Mansur Başkanımıza bizi desteklemeye devam ettiği için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

