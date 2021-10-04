  • BIST 1.394,370
  • Altın 503,22
  • Dolar 8,8250
  • Euro 10,2600
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 11 °C
»

Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Özel Hastanelerle El Ele

Ankara Büyükşehir Belediyesi hayvan dostu uygulamalarıyla sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Özel Hastanelerle El Ele

Sahipsiz sokak hayvanlarının sağlığı için gönüllü hayvanseverler ve ilçe belediyeleriyle iş birliği sürecini sürdüren Büyükşehir Belediyesi şimdi de Özel Hayvan Hastaneleri Derneği (OHHAD) ile sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzaladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili Başkent’te başlattığı çalışmalara aralıksız devam ediyor. Gönüllü hayvansever ve ilçe belediyeleriyle sokak hayvanlarının sağlığı için ortak projeler üreten ve ilçe belediyelerine kısırlaştırma desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi şimdi de Özel Hayvan Hastaneleri Derneği (OHHAD) ile “Ankara İli Genelinde Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılmasına Yönelik Ortak Hizmet Projesi” iş birliği protokolünü imzaladı. Sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerine kendi bünyesindeki veteriner hekimlerle de devam eden Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, protokol kapsamında kısırlaştırma ücretini karşılayacak.

BÜYÜKŞEHİR SOKAK HAYVANLARININ SAĞLIĞI İÇİN ÖNCÜ OLACAK

Büyükşehir Belediyesi ile OHHAD iş birliği sayesinde Başkent genelinde hizmet veren 11 Özel Hayvan Hastanesi’nde sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırma operasyonları gerçekleştirilecek.

Ankara’da sokak hayvanlarına besleme, veterinerlik ve rehabilitasyon hizmeti vermeye devam ettiklerinin altını çizen ve diğer belediyelere örnek olmayı amaçladıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sahipsiz hayvanlar konusu Ankara’nın gündeminde olduğu kadar Türkiye’nin de gündeminde. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sahipsiz hayvanlar için önemli aşamalardan birisinin kısırlaştırma olduğuna inanıyoruz ve bu konuda hızlı kararlar almak istedik. Türkiye’de ilk kez Özel Hayvan Hastaneleri Derneği ile birlikte kısırlaştırma konusunda yepyeni bir adım atıyoruz. Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması konusunda özel hastanelerle birlikte hızlı bir şekilde mesafe katedeceğimize inanıyoruz. Özel Hayvan Hastanelerinin desteğiyle Büyükşehir Belediyesi bu konuda öncü olacak.”

KISIRLAŞTIRMA OPERASYONLARI 11 FARKLI ÖZEL HASTANEDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

OHHAD çatısı altında Türkiye genelinde hizmet veren 43 Özel Hayvan Hastanesi olduğunu ve bunlardan 11 tanesinin Başkent’te yer aldığını belirten OHHAD Başkanı Başhekim Tarkan Özçetin de şöyle konuştu: “Büyükşehir Belediyemizden sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması yönünde bir iş birliği teklifi gelince hiç düşünmeden kabul ettik. Mansur Başkanımızın sokak hayvanlarıyla ilgili hassasiyetini biliyoruz. Bu sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin de ciddi bir problemi. Bu problemi en çok yaşayanlardan birisi de biz veteriner hekimleriz. Bu yüzden Özel Hayvan Hastaneleri olarak taşın altına elimizi koymak istedik. Türkiye’de sayıları 2 bine yakın veteriner kliniği olan arkadaşımızla birlikte ve devletimizin ilgili diğer kurumları el birliği yaparak projeyi genişletirlerse ülkemizdeki bu problemin en insani yöntemle, Türk milletine yakışır bir şekilde çözüleceğine inanıyorum.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesi Meclis Üyelerinden Bağlum'da Bostan Ziyareti05 Ekim 2021 Salı 00:04
  • Toplu ulaşımda kadın eli05 Ekim 2021 Salı 00:03
  • Altındağ’a yeni semt pazarları yapılıyor05 Ekim 2021 Salı 00:02
  • Bilime merak duyanların adresi “Mamak Füzyon”04 Ekim 2021 Pazartesi 00:13
  • Hiçbir çağrı cevapsız kalmıyor04 Ekim 2021 Pazartesi 00:11
  • İlk beton atıldı04 Ekim 2021 Pazartesi 00:10
  • Kent gezileri başladı04 Ekim 2021 Pazartesi 00:07
  • Başkan Altınok Yaşlılar Günü’nü Huzurevinde Kutladı04 Ekim 2021 Pazartesi 00:06
  • Posta Caddesi canlanıyor04 Ekim 2021 Pazartesi 00:05
  • Kayıtlar başladı04 Ekim 2021 Pazartesi 00:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti