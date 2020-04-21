  • BIST 97.619
  • Altın 378,652
  • Dolar 6,9814
  • Euro 7,5711
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Büyükşehir Belediyesi sokaktaki dostlarını unutmuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere diğer günlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğini aralıksız sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi sokaktaki dostlarını unutmuyor

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara’nın merkez ve ilçelerinde park, bahçe, barınak ve doğal yaşam ortamlarında yaşayan sokak ve yaban hayvanlarına gıda sıkıntısı yaşamaması için mama desteğini artırdı.

HACI BAYRAM GÜVERCİNLERE KALDI

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonu boyunca toplamda 28 araç ve 80 personel ile sokak ve kanatlı hayvanları besleyen Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 18-19 Nisan tarihleri arasında toplam 27 ton mama dağıtımı gerçekleştirdi.

ihs_6375.jpg

Elmadağ, Çubuk, Beypazarı ve Nallıhan gibi ilçelerde besleme yapan ekipler, Hacı Bayram Veli Camisi’nin avlusundaki güvercinleri de besledi. 

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, tüm ekiplerin haftanın 7 günü sahada olduğunu belirterek, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak sokakta yaşayan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle beslenemeyen hayvanlarımızı unutmuyoruz. ‘Her can bizim için değerlidir’ diyoruz ve sokak hayvanları aç kalmasın istiyoruz” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Altınok: Masum canlılara sahip çıkıyoruz21 Nisan 2020 Salı 02:03
  • Kahramankazan’da kötü koku ve haşerelere savaş açıldı21 Nisan 2020 Salı 01:04
  • Kahramankazan'da hafta sonu 16 bin ekmek dağıtıldı20 Nisan 2020 Pazartesi 23:02
  • Başkentin merkezi noktaları sokağa çıkma kısıtlaması sonrası da sakin20 Nisan 2020 Pazartesi 12:52
  • Pursaklar’da İkinci Online Halk Meclisi20 Nisan 2020 Pazartesi 03:58
  • Kızılcahamam’da cadde ve sokaklar yıkanıyor20 Nisan 2020 Pazartesi 03:40
  • Keçiören’de Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi açılıyor çok yakında hizmette20 Nisan 2020 Pazartesi 03:36
  • Pursaklar’da İkinci Online Halk Meclisi20 Nisan 2020 Pazartesi 03:15
  • Kızılcahamam’da cadde ve sokaklar yıkanıyor20 Nisan 2020 Pazartesi 03:12
  • Keçiören’de Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi çok yakında hizmette20 Nisan 2020 Pazartesi 03:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti