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Büyükşehir Belediyesi temizlik çalışanlarının izinlerini ikinci emre kadar kaldırdı

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELPLAS A.Ş. ekiplerinin izinleri geçici bir emre kadar kaldırıldı.
Büyükşehir Belediyesi temizlik çalışanlarının izinlerini ikinci emre kadar kaldırdı

Kent genelinde toplum sağlığını önceleyen ve salgın hastalıklarla etkin mücadele yürüten Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Metro duraklarında her gece dezenfeksiyon işlemi yapılması kararlaştırıldı. Sivil Toplum Kuruluşlarının binalarından toplu taşıma araçlarına, kamusal alanlardan duruşma salonlarına kadar birçok noktada çalışan temizlik ekipleri 7/24 mesai yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında kurulan komisyon; dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını 7/24 takibe alırken, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELPLAS A.Ş. ekiplerinin izinleri geçici bir emre kadar kaldırıldı.

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TEMİZLİK EKİPLERİ 7/24 MESAİDE

Sahada 7/24 üç vardiya usulüyle mesaiye başlayan 205 temizlik personeli, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanlarını öncelikli olarak dezenfeksiyon işlemine tabi tutuyor.
Temizlik ekipleri; toplu taşıma araçlarından kamu kurum ve kuruluşlarına, rekreasyon alanlarından camilere, sivil toplum kuruluşlarının binalarından spor komplekslerine, kamusal alanlardan duruşma salonlarına kadar birçok noktada gece gündüz çalışıyor.
Bir yandan Raylı Sistemler ile EGO otobüslerinde rutin temizlik çalışmasına devam eden Büyükşehir ekiplerinin, salgın hastalık riskine karşı Metro duraklarında da her gece dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapması kararlaştırıldı.

ADLİYE’DEN SPOR KOMPLEKSLERİNE KADAR DEZENFEKSİYON

Ortak kullanım alanlarında titiz bir temizlik çalışması yaptıklarını ve yeni gelen talepleri de değerlendirerek temizlik programına dahil ettiklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu bilgileri verdi:
“Kentin birçok noktasında temizlik ve dezenfeksiyon işlemimiz ara vermeden devam ediyor. Ankara halkının en yoğun olarak kullandığı Ankara Adliyemizi de bu kapsama alarak tüm katlarda temizlik çalışması yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olmamızı talimatlandırdı. Gece gündüz elimizden geldiğince biz de bütün bu talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Dezenfeksiyon yöntemi olarak insanların olduğu kullanıma açık alanlarda sırt pülverizatörleriyle, insanların olmadığı yerlerde ise motorlu pülverizatörleri kullanıyoruz. Kullandığımız ilaçlar, Sağlık Bakanlığının yayınladığı ilaçlar. Onaylı etken maddeleri içeren ilaçları kullanıyoruz.”
 
 

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