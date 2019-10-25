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Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin ilk kadın muhtarı Gül Esin anısına hatıra ormanı kuruyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 26 Ekim Cumartesi günü Türk kadınlarına muhtar seçilme hakkı verilmesinin 86. yıl dönümünü Türkiye’nin dört bir yanından Başkent’e gelen kadın muhtarlarla kutlayacak.
Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin ilk kadın muhtarı Gül Esin anısına hatıra ormanı kuruyor

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Kadın Muhtarlar Derneği iş birliği ile Atatürk tarafından Türk kadınlarına muhtar seçilme hakkının verilmesi nedeniyle “Ağaç Dikme Etkinliği” düzenlenecek.

TÜRKİYE’NİN İLK KADIN MUHTARI GÜL ESİN ANISINA HATIRA ORMANI

Başkent’te görev yapan ve birçok ilden Ankara’ya gelecek olan 200 kadın muhtar, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde (Yeni Batı Mahallesi, 2418 Sokak, No:3- 75. Yıl Hipodrom arkası) 26 Ekim Cumartesi günü 14.00-16.00 saatleri arasında Türkiye’nin ilk kadın muhtarı olan Gül Esin anısına hatıra ormanı kuracak.
“Başkent’te bir dikili ağacın olsun” projesini hayata geçirecek olan kadın muhtarlar sanatçı Lara ile birlikte ağaç dikme etkinliğine katılacak. Aydın’ın Çine ilçesinin Karpuzlu bucağında 1933 yılında Türkiye’nin ilk kadın muhtarı seçilen Gül Esin, o dönemde Mustafa Kemal Atatürk tarafından da ödüllendirilmişti.

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