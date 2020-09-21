Büyükşehir Belediyesi'den dev asfalt hamlesi

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 15 ilçe 20 bölgede yeni asfalt çalışmaları başlattı.

Başkan Yavaş’ın talimatıyla Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 15 ilçe 20 bölgede dev asfalt çalışması başlatıldı. 65 günde tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında ilk etapta toplamda 780 kilometrelik yolda asfalt çalışması yapılacak.

Vatandaşların taleplerini de dikkate alan Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt çalışması yapacağı ilçe ve bölgeler ise şöyle:

- Ayaş - Yağmurdede Grup Yolu

- Polatlı - Yenice - Kocahacılı

- Güdül - Sorgun

- Gölbaşı - Çeltek Grup Yolu

- Bala - Aşıkoğlu Grup Yolu

- Nallıhan - Atça Grup Yolu

- Çamlıdere - Bayındır Grup Yolu

- Kahramankazan – Örencik – İğmir Grup Yolu

- Çubuk – Susuz Grup Yolu

- Çubuk – Demirciköy

- Akyurt - Elecik

- Akyurt - Haydar

- Akyurt - Yağızoğlu

- Haymana - Toğ Çayırı Köyü Grup Yolu

- Haymana – Saatliköyü – Kepiç Grup Yolu

- Pursaklar – Yuva - Kazan arası

- Beypazarı – Salihli Grup Yolu

- Kızılcahamam - Yıldırım Grup Yolu

- Çankaya - Çavuşlu - Karahasanlı arası

- Çankaya – Yakupabdal - Evciler arası