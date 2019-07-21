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Büyükşehir Belediyesi'nden Ankara'nın ilçelerine asfalt desteği

Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerden gelen asfalt taleplerini geri çevirmiyor.
Büyükşehir Belediyesi'nden Ankara'nın ilçelerine asfalt desteği

Başkent’in kültürel ve tarihi değerlerine sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla da iş birliği yapmaya devam ediyor.

Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları gelecek kuşaklara aktarmak üzere yaptırılan “Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi”nin yol, asfalt, kaldırım, orta refüj ve peyzaj çalışmalarını gerçekleştirdi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede yol çalışmalarını tamamlayarak, müzenin açılışına yetiştirdi.

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İLÇELERDEN GELEN TALEPLER KARŞILANIYOR

Yol, asfalt ve altyapı gibi öncelikli yatırımlar konusunda ekipleriyle birlikte ilçe belediyelere destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi son olarak Kahramankazan’da yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nin yolunu yaparak, asfalt serim çalışmalarını bitirdi.

Kahramankazan Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan müzenin, önüne yeni yol açımı yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri; asfalt, kaldırım, orta refüj, yol çizgileri, bordür ve çevre düzenleme çalışmaları ile müzede bulunan 3 adet otoparkın hafriyat ve bakım işlerini de tamamladı.  

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