  • BIST 111.207
  • Altın 323,408
  • Dolar 6,0813
  • Euro 6,7957
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 5 °C
»

Büyükşehir Belediyesi'nden arıcılık eğitimi

Büyükşehir Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle 4-8 Mart tarihleri arasında 5 ilçede çiftçilere ücretsiz “Arıcılık Semineri” düzenleyecek. 
Büyükşehir Belediyesi'nden arıcılık eğitimi

Başkent ekonomisini canlandıracak ve marka şehir haline dönüştürecek kırsal kalkınma hamlelerine bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilerin eğitimine de öncelik veriyor. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile iş birliği yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 4-8 Mart tarihleri arasında 5 ilçede çiftçilere ücretsiz “Arıcılık Semineri” verecek.

ARI BAKIMINDAN HASTALIKLARLA MÜCADELEYE…

Arı bakımından besleme tekniklerine, hastalık ve zararlılarla mücadeleden modern arıcılık yöntemlerine kadar birçok konu bu eğitimlerde anlatılacak.
Başkent’te arı üreticiliğinin ve veriminin artırılması amacıyla düzenlenecek eğitimlerle bilinçli arıcıların yetiştirilmesi hedefleniyor.
Arıcılıkla uğraşan çiftçiler kadar bu işe yeni başlayanların da katılabileceği eğitim, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Özkırım tarafından verilecek.

b22a1486_1600x1067.jpg
Üç saatlik seminerde;
-Arı Sağlığını Direkt Etkileyen Çevresel Faktörler,
-Arı Sağlığını Direkt Etkileyen Arıcılık Uygulamaları,
-Arı Sağlığını İndirekt Etkileyen Faktörler,
-Önemli Arı Hastalıkları,
-Arı Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemleri,
-Arıların Bağışıklık Sistemleri,
-Arıları Sağlıklı Tutmanın Yolları Sağlıklı Arı Yetiştiriciliği,
-Sağlıklı ve Hijyenik Arı Ürünleri
hakkında bilgilendirme yapılacak.

5 İLÇEDE EĞİTİMLERE BAŞLANIYOR

Sağlıklı hayvan neslini devam ettirmek konusunda çiftçilere önemli bilgilerin verileceği eğitimler;        
-4 Mart 2020 Polatlı-(Ziraat Odaları Başkanlığı-Saat:14.00)
-5 Mart 2020 Kahramankazan-(Aile Yaşam Merkezi-Saat:14.00)
-6 Mart 2020 Gölbaşı-(Yunus Emre Kültür Merkezi-Saat:14.00)
-7 Mart 2020 Beypazarı-(Halk Evi-Saat:14.00) 
-8 Mart 2020 Akyurt-(Mehmet Akif Ersoy Nikah Salonu-Saat:14.00) gerçekleştirilecek. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir'den öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama desteği03 Mart 2020 Salı 02:36
  • Altındağ'da karekodlu toplanma alanları belirlendi03 Mart 2020 Salı 01:36
  • Mamak'ta etkinlikler devam ediyor03 Mart 2020 Salı 00:59
  • Mamaklı minikler biriktirdikleri harçlıklarını Kızılay'a bağışlayacaklar02 Mart 2020 Pazartesi 06:22
  • Altındağ'da depreme hazırlık semineri düzenlendi02 Mart 2020 Pazartesi 05:48
  • Büyükşehir Belediyesi İyilikler Çarşısı'na ev sahipliği yaptı02 Mart 2020 Pazartesi 04:37
  • Kahramankazan Belediyesi “Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi”ne ev sahipliği yaptı02 Mart 2020 Pazartesi 03:32
  • Keçiören'de işitme ve görme engelliler için açılan Kur’an kursları devam ediyor02 Mart 2020 Pazartesi 02:38
  • Kızılcahamam ile Hocalı kardeşliğini resmiyetle taçlandırdı02 Mart 2020 Pazartesi 01:38
  • Keçiören'de Hocalı Soykırımı dualarla anıldı 29 Şubat 2020 Cumartesi 05:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti