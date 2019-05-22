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Büyükşehir Belediyesinden dip köşe ilaçlama

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilaçlama faaliyetleri; çöp konteynerleri, kanalizasyon, mazgal ve rögar kapakları, dere yatakları ile kuyuların bulunduğu bölgelerde titizlikle gerçekleştiriliyor. 
Büyükşehir Belediyesinden dip köşe ilaçlama

Belirli periyotlar halinde programlı bir şekilde yürütülen ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları; Başkentlilerin özellikle yaz döneminde piknik yaptığı ya da ziyaret ettiği Mogan, Altınpark, Göksu, Dikmen Vadisi, Harikalar Diyarı, Mavi Göl ve çok sayıda rekreasyon ve mesire alanlarında yoğunlaşıyor.

Sağlıklı ve konforlu bir yaz geçirmeleri için 25 ilçenin tamamında 200 personel ve 60 ayrı ekiple etkin bir ilaçlama çalışması yürüten Büyükşehir ekipleri, vektörler aracılığıyla bulaşabilecek sıtma, kolera, tifo, tifüs, KKHA (Kırım Kongo Hemorajik Ateşi) gibi olası hastalıkların da önüne geçiyor. 

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BİLİNÇLİ VE ETKİN MÜDAHALE

Ekolojik dengeye ve diğer canlılara zarar vermeden sürdürülen ilaçlama faaliyetleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle desteklenen “Entegre Vektör Mücadele Programı” ile etkin bir şekilde uygulanıyor. Haşerelerle mücadelede istenmeyen canlıların kontrolü sağlanırken Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ilaçlar kullanılıyor.

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7/24 İLAÇLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent zararlıları olarak tanımlanan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen haşerelere karşı, ev ve iş yerlerinin yanı sıra apartman boşluklarını da belirli bir ücret karşılığında ilaçlıyor.

Haftanın 7 günü 24 saat esasına dayalı olarak çalışan ekiplere ulaşmak isteyen vatandaşlar, ‘0312 384 66 10-11-12’ numaralı telefondan ilaçlama desteği talebinde bulunabiliyor. 
 

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