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Büyükşehir Belediyesi'nden parazitlerle mücadele

Büyükşehir Belediyesi, yıl boyu vektörle mücadele kapsamında periyodik olarak gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına havaların ısınmasıyla birlikte daha da hız verdi. 
Büyükşehir Belediyesi'nden parazitlerle mücadele

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bahar aylarında vektörlerin üreme mevsiminde olması nedeniyle özellikle dere yatakları ve jit alanlarda vektörle mücadele ediyor.

25 İLÇEDE ETKİN MÜCADELE 

Merkez dahil 25 ilçede sürdürülen vektörle mücadelede, üreme noktaları tek tek tespit edilerek hem ilaçlama hem de ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor. 

Cadde ve sokaklar, dereler, göl ve göletler, su kanalları, çöp depolama alanlarının dışında jit alanlarında da haşerelerin üremesini kontrol altına almak amacıyla yoğun bir mesaiye başlayan Büyükşehir ekipleri, çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan biyosidal ürünler kullanarak ilaçlama çalışması yürütüyor.

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ZİR VADİSİ’NDE ISLAH ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevre ve toplum sağlığını ön planda tutarak bilimsel yöntemlerle vektörle mücadelesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Zir Vadisi’nde yer alan Ova Çayı’nda ıslah çalışması başlattı.

Ova Çayı’nın geçtiği Kahramankazan ilçesinde incelemelerde bulunan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Aslan, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile iş birliği yaptıkları ıslah çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: 
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak koronavirüsün gündemde olduğu bu günlerde sinek ve sivrisinek ile mücadele programını aksatmamak için çalışmalarımıza başladık. Özellikle çay ve dere yataklarında şu an Kahramankazan Bitik Köyü civarındayız. Çay yatağının akış yönü bozulduğundan dolayı burada su birikintileri oluşuyor ve sivrisinekler ile karasineklerin oluşması için ortam oluşuyor. Dolayısıyla çay yatağında düzeltme işlemleri yapacağız. Su birikintilerinin önüne geçeceğiz.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri, kent genelinde rekreasyon alanları ve parklarda da vektörle mücadele çalışmalarını hızlandırdı. 

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