Büyükşehir Belediyesine ait tarım arazilerinde üretim başlıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla harekete geçen ekipler, Başkent’teki Büyükşehir Belediyesine ait boş ve atıl durumda olan tarım arazilerini ekmeye başladı.

Başkent ekonomisini canlandırmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi ilk etapta Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi’nde 250 dönüm alanda sebze olmak üzere 2 bin 100 dönüm alanda ise kuru fasulye, nohut ve patates üretimi için ekim yapmaya başladı.

Kırsal kalkınmayı destekleyecek projeleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi sebze ve bakliyat üretimi için boş durumdaki tarım arazilerinin tek tek tespitini yaptı.

ÜRETİMİ ARTIRACAK PROJE

Üretimi artırarak hem tarımı geliştirmeyi hem de vatandaşın ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ekilen bu ürünleri, sözleşmeli üreticilik modelinde olduğu gibi, hasat zamanı toplayarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi’ndeki tarım arazisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, şöyle konuştu:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla Belediyeye ait tarım arazilerinde ekime başladık. Uzun zamandır boş duran arazileri üretime kazandıracağız. Belediyemize ait olan 25 ilçedeki ekilebilir arazilerimizle ilgili bir analiz çalışması yaparak, buralarda bu dönem için belediye olarak kendi ekipmanlarımızla üretim yapmaya karar verdik.”

Tarımsal üretim çalışmalarını Ankara’nın tüm bölgelerine genişletmek istediklerini de belirten Köremezli, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yıllardır boş duran arazilerimizin artık boş kalmasını istemiyoruz. Bu arazilerle ilgili fizibilite çalışmaları bittikten sonra o bölgenin insanlarıyla beraber bu toprakların işlenmesini sağlayacağız. Bu sene için biz, kendi arazilerimizde, 250 dekar alanda sebze, 2 bin 100 dönüm alanda da kuru fasulye, nohut ve patates üretimi yapmak istiyoruz. Amacımız ülkemizdeki tarımsal ekonomiye, tarım üretimine katkı sağlamak. Kendi arazilerimizle ilgili de Ankara’nın diğer ilçelerindeki bütün arazilerin tespiti yapıldıktan sonra oradaki bütün üreticilerimizle o toprakların işlenmesini sağlayacağız. Bu konuda ciddi bir çalışma yaptık. Söz konusu arazilerin daha önce işlenmemesi nedeniyle bu sene bazı ilçelerde ekim gerçekleştiremiyoruz. Önümüzdeki ekim sezonunda tüm arazilerimiz, arazinin özelliğine göre ekilecek. Her ilçe için ayrı ayrı çalışma yapılacak ve o bölgenin insanlarıyla beraber ekim işlemleri gerçekleştirilecek. Sebze, kuru baklagil ve kök bitki ekimi yapılacak.”

ÜRÜNLER İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DAĞITILACAK

Başkent’te sözleşmeli üreticilik modelini başlattıklarını ve bin 15 çiftçiye nohut tohumu dağıtımı yapıldığını ifade eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, sözleşmeli üreticilerden alınacak ürünler ile boş tarım arazilerini değerlendirerek ekim yaptıktan sonra elde edilecek ürünleri de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacaklarını açıkladı:

“20 bin dönüm alanda bir ekim gerçekleştirdik, tahminen 2 bin 600 ile 3 bin ton civarında bir üretim gerçekleşecek. Biz bunları Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçiden satın alacağız ve kendi kuracağımız paketleme ünitelerinde paketleyerek, Ankara’da sosyal yardımlar kapsamında dağıtımını yapacağız. Zaten gerçekleşiyor bu yardımlar ve biz bunu dışarıdan ticari kapsamda alarak dağıtıyorduk. Bundan sonra Ankaralının ürettiği ürünler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Kendi arazilerimizde üretilenler de aynı şekilde değerlendirilecek. Özellikle bu dönemde yapacağımız üretimleri buna göre ayarlamaya çalışıyoruz. Sosyal yardımlar kapsamında dağıtımı yapılacak ürünlerin üretimi için çalışıyoruz.”



