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Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm araçlardan çakarlar çıkartıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim öncesi verdiği bir sözünü daha tutarak, kendi makam aracı dahil ASKİ, EGO ve bağlı iştiraklerdeki hizmet ve makam araçlarında bulunan çakarlı lamba sistemini kaldırdı.
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm araçlardan çakarlar çıkartıldı

Ankara’daki Televizyon, Günlük Gazeteler, İnternet Siteleri Temsilcileriyle geçtiğimiz günlerde iftar yemeğinde bir araya gelen Başkan Yavaş, çakarlı araçları kaldıracağını açıklamıştı.

Büyükşehir Belediyesi, EGO, ASKİ ile Belediyeye bağlı şirketlerin bünyesinde kullanılan makam ve hizmet araçlarına takılan lamba ve ses sistemleri ekipler tarafından yerlerinden çıkarıldı.

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AYRIMCILIK SONA ERDİ

Seçimler öncesinde de Başkent’te ayrımcılığa neden olan ve vatandaşları rahatsız eden çakarlı araçlar uygulamasına son vereceğini söyleyen Başkan Yavaş, bu sözünü tutarak, başta kendi makam aracı olmak üzere Belediye bünyesinde hizmet veren makam araçlarından çakar lambaları kaldırttı.
           


 

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