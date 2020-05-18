  • BIST 101.301
  • Altın 387,773
  • Dolar 6,8418
  • Euro 7,4018
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 23 °C
»

Büyükşehir Belediyesi'nin 338 ihalesi ertelendi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, salgının etkili olmaya başladığı Mart ayında vatandaşlara sosyal medya hesapları üzerinden acil ve toplum sağlığını ilgilendiren ihaleler hariç tüm ihalelerin ertelendiğini duyurdu.
Büyükşehir Belediyesi'nin 338 ihalesi ertelendi

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştirakler ile EGO ve ASKİ Genel Müdürlükleri tarafından bugüne kadar 338 ihale ertelenirken, ihalelerin toplam tutarı 1 milyar 702 milyon 869 bin 331 TL oldu.

ÖNCELİKLER DEĞİŞTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihalelerin ertelenme gerekçesini, “Koronavirüse karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında bugün açıklayacağımız projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta park bahçe ve fen işleri olmak üzere salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz” sözleriyle paylaşarak, önceliklerin değiştiğini vurguladı.

krc_7496-(custom)-001.jpg

Bu süreçte vatandaşları alınan kararlar hakkında günlük olarak bilgilendiren Başkan Yavaş, “inşallah kimseyi aç ve açıkta bırakmayacak, mağduriyetlere izin vermeyeceğiz” diyerek, büyük yankı uyandıran ve yoğun ilgi gören toplumsal dayanışma çağrıları ve kampanyaları düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları bu dönemde tüm faaliyetlerini toplum sağlığı, ekonomik ihtiyaçlar ve acil yatırımlara yönlendirdi.

338 İHALE ERTELENDİ

Büyükşehir Belediyesi şeffaf yönetim anlayışı kapsamında 8 Mayıs 2019 tarihinden 15 Mayıs 2020 tarihine kadar 704 ihaleyi sosyal medya hesapları, youtube kanalı ve ABB TV’den canlı olarak yayınladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık ve hijyen amaçlı alımlar ile park bahçe ve fen işleri ihaleleri hariç toplam tutarı 1 milyar 702 milyon 869 bin 331 TL olan 338 ihale ertelendi. Toplum sağlığı için öncelikli olarak gerçekleştirilen ihaleler ise sosyal mesafe kuralına uyularak  yapılırken, kararının alındığı Mart ayından bugüne kadar ertelenen ihaleler ve tutarları şöyle:
-Ankara Büyükşehir Belediyesi: 121-(Tutarı:1.369.014.595 TL)
-ASKİ: 96- (Tutarı:269.866.988 TL)
-EGO: 3-(Tutarı:38.700.000 TL)
-İŞTİRAKLER: 118-(Tutarı:25.287.748 TL) 


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kızılcahamam’da kasa hırsızlığı yapan 4 zanlıdan 3'ü yakalandı17 Mayıs 2020 Pazar 04:48
  • Keçiören Belediyesi hem üretiyor hem de tasarruf sağlıyor17 Mayıs 2020 Pazar 03:46
  • Gölbaşı Belediyesi’nden 80 bin organik fide hibe17 Mayıs 2020 Pazar 02:44
  • ASKİ’den hastane bölgesinin altyapı sorununa neşter17 Mayıs 2020 Pazar 01:42
  • Gönül Köprüsü Olmaya Devam Ediyoruz16 Mayıs 2020 Cumartesi 20:53
  • Pursaklar’da parklar kabuk değiştiriyor16 Mayıs 2020 Cumartesi 06:29
  • Kızılcahamam Belediyesi esnafa maske temininde bulundu16 Mayıs 2020 Cumartesi 05:27
  • Keçiören Kariyer Ofisi iş arayanın da işverenin de yüzünü güldürüyor16 Mayıs 2020 Cumartesi 04:24
  • Ankara’da bir ilk: Mobil Koyun Banyoluğu 16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:21
  • Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu16 Mayıs 2020 Cumartesi 02:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti