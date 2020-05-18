Büyükşehir Belediyesi'nin 338 ihalesi ertelendi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, salgının etkili olmaya başladığı Mart ayında vatandaşlara sosyal medya hesapları üzerinden acil ve toplum sağlığını ilgilendiren ihaleler hariç tüm ihalelerin ertelendiğini duyurdu.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştirakler ile EGO ve ASKİ Genel Müdürlükleri tarafından bugüne kadar 338 ihale ertelenirken, ihalelerin toplam tutarı 1 milyar 702 milyon 869 bin 331 TL oldu.

ÖNCELİKLER DEĞİŞTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihalelerin ertelenme gerekçesini, “Koronavirüse karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında bugün açıklayacağımız projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta park bahçe ve fen işleri olmak üzere salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz” sözleriyle paylaşarak, önceliklerin değiştiğini vurguladı.

Bu süreçte vatandaşları alınan kararlar hakkında günlük olarak bilgilendiren Başkan Yavaş, “inşallah kimseyi aç ve açıkta bırakmayacak, mağduriyetlere izin vermeyeceğiz” diyerek, büyük yankı uyandıran ve yoğun ilgi gören toplumsal dayanışma çağrıları ve kampanyaları düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları bu dönemde tüm faaliyetlerini toplum sağlığı, ekonomik ihtiyaçlar ve acil yatırımlara yönlendirdi.

338 İHALE ERTELENDİ

Büyükşehir Belediyesi şeffaf yönetim anlayışı kapsamında 8 Mayıs 2019 tarihinden 15 Mayıs 2020 tarihine kadar 704 ihaleyi sosyal medya hesapları, youtube kanalı ve ABB TV’den canlı olarak yayınladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık ve hijyen amaçlı alımlar ile park bahçe ve fen işleri ihaleleri hariç toplam tutarı 1 milyar 702 milyon 869 bin 331 TL olan 338 ihale ertelendi. Toplum sağlığı için öncelikli olarak gerçekleştirilen ihaleler ise sosyal mesafe kuralına uyularak yapılırken, kararının alındığı Mart ayından bugüne kadar ertelenen ihaleler ve tutarları şöyle:

-Ankara Büyükşehir Belediyesi: 121-(Tutarı:1.369.014.595 TL)

-ASKİ: 96- (Tutarı:269.866.988 TL)

-EGO: 3-(Tutarı:38.700.000 TL)

-İŞTİRAKLER: 118-(Tutarı:25.287.748 TL)



