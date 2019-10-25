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Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanlarına dağıtacağı 1 ton mama toplandı

Gordion Alışveriş Merkezi tarafından düzenlenen “MamaFest” etkinliğinde sokak hayvanları için kedi ve köpek maması toplandı.
Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanlarına dağıtacağı 1 ton mama toplandı

Mama bağışında bulunan Başkentlilere sanatçı Mazhar Alanson’un konseri için bilet verilirken, toplanan 1 ton mama hayvan barınaklarında kullanılmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi. 

Sincan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen mamalar Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan tarafından teslim alındı.
Toplanan mamaların bir kısmı ise Veterinerlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölbaşı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

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Başkent’te bu tür bağışların ve organizasyonların yaygınlaşmasının sokak hayvanları için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Aslan, “Bu şekilde düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine açık olduğumuzu belirtiyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş bu tür sosyal sorumluluk projelerinde desteğini herkese gösteriyor. Alışveriş Merkezi yönetimine bu duyarlı davranışları için teşekkür ediyoruz” dedi.
Gordion Alışveriş Merkezi Müdürü Selin Anıl Oktay da, düzenledikleri etkinlikte 1 kilo mama bağışı yapanlara Mazhar Alanson konser bileti verdiklerini belirterek, “Bu sayede 1 ton mama topladık. Toplanan mamalar için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduk. Bizlere çok destek oldular. Böyle sonuçlandığı için çok mutluyuz” diye konuştu. 

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