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Büyükşehir Belediyesi'nin “Sonbahar Dönemi Bahçıvanlık Kursu” sertifikaları dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi, “Sonbahar Dönemi Bahçıvanlık Kursu” programı kapsamında sertifika dağıtım töreni düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi'nin “Sonbahar Dönemi Bahçıvanlık Kursu” sertifikaları dağıtıldı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ücretsiz düzenlenen Bahçıvanlık Kursu’na, 70’den 70’e her yaş ve meslek grubundan 266 kursiyer katıldı.

Sertifika törenine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun, İç Denetim Birim Başkanı Ekrem Yeşil, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Haydar Demir, Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Salih Karaçaltı ve BELTEMA Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Kalebozan da katıldı.

“EL BİRLİĞİYLE BAŞKENT’E SAHİP ÇIKACAĞIZ”

İki dönem şeklinde gerçekleştirilen kursta uzman eğitmenler eşliğinde teorik eğitim alan kursiyerler, Büyükşehir'e ait yeşil alanlar ve seralarda da uygulamalı eğitim aldı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, el birliğiyle cadde ve sokakları güzelleştirmek istediklerini belirterek, “Ankaralı hemşehrilerimizle Başkentimizi güzelleştirmek için hep beraber el ele ne yapabiliriz bunun için çaba harcıyoruz. Çok ciddi katılım ve katkı aldık. Biz onlara neler veririz derken, onlar da bize enerji verdiler. Bahçıvanlığa kendi balkonumuzdan dahi başlayabiliriz. İlerleyen zaman içerisinde kursları daha da artırarak devam edeceğiz. Çevre bilincinin herkeste oluşmasına yönelik başlattığımız eğitimler aracılığıyla el birliğiyle çevreye, doğaya ve Başkent’e sahip çıkmaya çalışıyoruz.”  

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR            

Fidan üretim teknikleri, baharat bahçesi ve bitkileri, salon bitkileri üretim ve bakım teknikleri, toprak ve bitki bilgisi, meyve ve sebze yetiştiriciliği ile budama teknikleri gibi birçok konuda eğitim alan kursiyerlere sertifika eşliğinde fidan hediye edildi.

Mesleği Halkla İlişkiler Uzmanı olan ve bitkilerle ilgilenmeyi sevdiğini anlatan kursiyer Melike Durmuş düşüncelerini, “Bu konuyla ilgili başka kurslara gittim ama Belediyenin kursu daha da ayrıcalıklıydı. Hatalarımı düzelttim ve bilmediklerimi öğrendim. Bu güzel eğitim için bize kapılarını açan Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” sözleriyle paylaştı. Çevre konusunda çok duyarlı olduğunu ve kurs sayesinde birçok konuda bilgi edindiğini belirten kursiyer Nurcan Kamber de, “Büyükşehir Belediyesi’ne böyle bir eğitimi düzenlediği için teşekkür ediyorum. Kurs sayesinde bilmediğim birçok konuda kendimi geliştirme fırsatı buldum” dedi. 

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