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Büyükşehir Belediyesi Yüksel Caddesi’nde yenilenen kaldırım taşlarına formüller yazdı

Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla çocuklar ve gençler için farkındalık yaratacak fikirlere imza atmayı sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Yüksel Caddesi’nde yenilenen kaldırım taşlarına formüller yazdı

Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, Çankaya Belediyesi ile iş birliği yaparak Kızılay bölgesinde taşeron firma yerine kendi ekip ve imkanlarını kullanarak kaldırım ve peyzaj yenileme çalışmaları yapıyor.
Sakarya Caddesi’nde sek sek oyununu zemine uygulayan Büyükşehir Belediyesi son olarak Yüksel Caddesi’nde kaldırım taşlarına, öğrencilere sayısal dersleri sevdirmek ve akılda kalıcılığını sağlamak amacıyla çift sayıların toplamı, trigonometri ve çok sayıda derse ait formülleri yazdı.

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DİKKAT ÇEKİYOR

Formüller 7’den 70’e herkesin dikkatini çekerken özellikle lise öğrencileri, sık kullandıkları ve sınavda soru olarak karşılarına çıkan formülleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
-Doğukan Kutay: “Bir öğrenci olarak aslında birçok kişiyi matematiğe teşvik edebilir. Bilmeyen kişilere m’in kütle olduğunu öğretebilir. Gayet güzel olmuş. Benim de görsel hafızam iyidir, bilmediklerimi buradan ezberleyebilirim.”
-Talha Kıran: “Faydalı olduğunu düşünüyorum. Her sabah burada yürürken, akılda bilgi bırakabilecek şeyler. Şehrin birçok yerine konulursa daha çok ilgi çeker. İlgi çeken şeyler de akla yaratıcılık katar.”
-Savaş Aydın: “Dikkatimi çekti şimdi geçerken. Gençler için güzel bir şey. Buradan geçerken onlara hatırlatma olur.”
-Ömer Enes Şen: “Ben çok mutlu oldum açıkçası. Zamanında üniversiteye hazırlanırken ezberlemekte çok zorlandığımız şeylerdi. Telefonumun ekranına yapmıştım zamanında. Böyle daha iyi olmuş.”
-Gülşah Demirci: “Dershane çevresi ve yol üstünde olması iyi düşünülmüş. Keşke benim dönemimde de olsaydı. Çok zorlandım, çok sancılı bir dönem geçirdim bunları ezberlerken. Kimyası uyuşanların buluşma merkezi de olabilir.”
-Mustafa Çiçek: “Güzel bir uygulama. Çünkü bir sürü üniversite sınavına hazırlanan öğrenci var. Hatırlatma anlamında faydalı bir uygulama olduğunu düşünüyorum.”  


 

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