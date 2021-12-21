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Büyükşehir ekipleri kar yağışına karşı teyakkuza geçti

Başkent’te etkili olan kar yağışıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, teyakkuza geçti. Kış aylarına 153 bin ton tuz stoku ile giren Büyükşehir Belediyesi, sahada 640 araç ve bin 493 personeli ile karla mücadelesini 7/24 sürdürüyor.
Büyükşehir ekipleri kar yağışına karşı teyakkuza geçti

Türkiye’de ilk kez Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ‘kar takip’ uygulaması sayesinde vatandaşlar dünyanın her yerinden “kartakip.ankara.com.tr” adresi üzerinden kar küreme araçlarını canlı olarak takip edilebiliyor.

Ankara’da etkili olan kar yağışıyla birlikte buzlanma riskine karşı günlük hayatın ve ulaşımın aksamaması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.

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Büyükşehir ekipleri, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda merkez ve çevre ilçelerde karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına dayalı olarak sürdürüyor.

KENT GENELİNDE 42 NOKTADA TOPLAM 153 BİN TON TUZ STOKU MEVCUT

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Başkent genelinde buzlanma riski olan noktalarda tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

25 ilçede toplam 640 araç ve bin 493 personel sahada görevlendirilirken; Fen İşleri, Kent Estetiği, Çevre Koruma ve Kontrol ile İtfaiye Daire Başkanlıkları başta olmak üzere ASKİ ve ANFA Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, gün boyu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede kullanılmak üzere bu yıl için 153 bin ton tuz stoku yaparken, kar küreme araçları kent genelinde yer alan 42 tuz stok noktasından günlük tuz ihtiyaçlarını karşılıyor.

Vatandaşların ev ve işlerine araçlarıyla güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten
kar küreme aracı şoförü Uğur Köksal, “Ankara’nın dört bir yanında karla mücadelemiz 7/24 devam ediyor” dedi. 

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BAŞKAN YAVAŞ’TAN MESAİ ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR MESAJI

Başkent’te kar yağışıyla birlikte Büyükşehir ekiplerinin 7/24 çalıştığı bilgisini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “25 ilçede kar nöbetine devam ediyoruz. Vatandaşlarımız evine, işine rahatça gidebilsin diye gecesini gündüzüne katan emekçi mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler” sözleriyle duyurdu.

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ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE KARLA MÜCADELE ARAÇLARI CANLI OLARAK İZLENİYOR

Türkiye’de ilk kez geçtiğimiz yıl Başkan Yavaş tarafından başlatılan ‘kar takip’ uygulaması kar yağışıyla birlikte vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandı.

“kartakip.ankara.com.tr” adresi üzerinden canlı olarak izlenebilen kar küreme araçları çalışma yaptıkları bölgede 7/24 takip edilebiliyor. Sosyal medya hesapları üzerinden kar takip uygulamasının devam ettiğini hatırlatan Yavaş, “Türkiye’de ilk olan ‘Kar Takip Sistemimiz’ üzerinden kar küreme çalışmalarımızı canlı olarak izleyebilirsiniz” notuyla vatandaşları bilgilendirdi.

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