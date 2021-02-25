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Büyükşehir harekete geçti - "Üst geçit geri geliyor"

“Üst Geçit Geri Gelsin” başlıklı haberimiz, Büyükşehir’i harekete geçirdi. Belediye, Ayaş Yolu Başer Kavşağı’nda bulunan lambaların yerine üst geçit yapılacağını duyurdu.
Büyükşehir harekete geçti - "Üst geçit geri geliyor"

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce inşa edilen Ayaş Yolu üzerindeki köprülü kavşak yakınında bulunan yaya geçidi lambalarının yerine üst geçit yapılacak.  

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Bölge sakinlerinin “Eskide olduğu gibi üst geçit yapılsın” talebini, 10 Şubat tarihli sayımızda “Üst Geçit Geri Gelsin” başlığıyla gündeme taşımıştık. Haberimiz, Büyükşehir’i harekete geçirdi. Büyükşehir Belediyesi yaya ve sürücüler için tehlike oluşturan noktaya üst geçit yapılacağını açıkladı ve projenin tamamlandığını, ihale aşamasına gelindiğini bildirdi. 

PROJE TAMAM, SIRA İHALEDE
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, üst geçit proje çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Ayaş Yolu Başer Kavşağı’nın olduğu bölgeye yaya geçişleri için yaya üst geçidi yapımına yönelik proje çalışmalarımız tamamlanmış olup, yapım ihalesi aşamasındadır.” 

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VATANDAŞIN TALEBİ ÜST GEÇİTTİ
Büyükşehir’i harekete geçiren haberimizde bölgede yaşayan vatandaşların talebini yansıtmıştık. Yeni yapılan köprülü kavşakla birlikte pek çok sürücünün yaya ışıklarına riayet etmediğini belirten bölge sakinleri şunları söylemişti: “Bazı sürücüler hızla ilerledikleri için yaya lambalarının önünde durmayarak geçiyor ve yoldan geçmek için kendilerine yeşil ışık yanan yayaları tehlikeye atıyor. Ankara istikametinde ise özellikle akşam saatlerinde yaya ışığı nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluşuyor. Geçmiş yıllarda aynı noktada üst geçit vardı. Daha sonra köprülü kavşak çalışmaları için kaldırıldı ve yerine yaya lambaları yapıldı. Ankara istikameti yönünde olmasa da Sincan, Yenikent istikametinde tehlike oluşuyor ve trafik duruyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden geçmiş yıllarda olduğu gibi buraya üst geçit yapmalarını ve sorunun çözülmesini istiyoruz.” 

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA-

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