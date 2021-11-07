Büyükşehir ile LÖSEV El Ele 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası” kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Lösemi hastalığına karşı farkındalık oluşturmak ve çocuklara moral aşılamak amacıyla Kuğulu Park’ta düzenlenen etkinliğe; hastalığı yenmiş ve tedavisi devam eden çocuklar ile aileleri, gönüllüler ve EGO Spor Kulübü sporcuları katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te toplum sağlığını korumaya yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası” kapsamında düzenlenen etkinliklerle, lösemili çocuklar ve aileleri Başkentlilerle buluştu.

KUĞULU PARK’TA ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

Lösemi hastalığına karşı farkındalık ve çocuklara moral olması açısından Kuğulu Park’ta gerçekleştirilen etkinliğe; tedavisini tamamlamış ve tedavisi süren çocuklar ile aileleri başta olmak üzere gönüllüler ve EGO Spor Kulübü sporcuları katıldı.

Şenlik tadında geçen etkinlikte; ODTÜ Okul Toplulukları eşli dans gösterisi, jonglör gösterisi, kukla gösterisi, sahne gösterileri, konserler ve Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterileriyle Kuğulu Park’ta karşılanan minikler gönüllerince eğlendi.

TOPLUMSAL FARKINDALIK İÇİN LÖSEV İLE OMUZ OMUZA

Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle kenti farkındalık afişleri ile donatan ve etkinliklere lojistik destek sağlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Kurumsal İletişim Sorumlusu (LÖSEV) Sinan Aras, şöyle konuştu:

“Bu güzel şenlikte lösemi tedavisi gören çocuklarımız, tedavisini bitirmiş çocuklarımız ve onların aileleriyle bir farkındalık etkinliği düzenliyoruz. Lösemi tedavisi gören çocuklarımızın iyileşme sürecinde en önemli şey moral ve motivasyon. Burada gönüllülerimiz ve ailelerimizle bir araya geldik. Kortejimize Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcuları da katılarak destek oldu. LÖSEV, bu yıl 23. yılını kutluyor. Sesimize ses olduğu için ayrıca Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz.”

Çocuklarının bu tür etkinliklerle daha da sosyalleştiğine ve morallerinin arttığına dikkat çeken aileler ise duygularını şu sözlerle dile getirdiler:

-Hatice Elçi: “Umarım çocukların hepsi sağlıklı olur. Güzel bir etkinlik oldu. Moral bulduk.”

-Eftal Örgün: “Çok güzel bir gün geçirdik. Benim de lösemili bir çocuğum var. Çocuklarımızı bütün dünyaya duyurmamız lazım. Çocuklarımız hayata bağlansın ve binlerce lösemili çocuk iyileşsin diye bu mücadelenin arkasındayız. Çocuklar için bu tür etkinlikler farkındalık yaratıyor, desteği geçenlere sonsuz teşekkürler.”

-Abdullah Bilgin: “Ben de bir lösemili çocuk babasıyım. Lösemili bir çocuğun bir hayali diyerek elimizden ne geliyorsa her türlü şeyi yapmaya hazırız. Destek verenlere teşekkür ederiz.”

-Ayaz Gelmez: “Ben de lösemiliydim ve iyileşmiş bir gencim artık. Burada hep beraber bugünü kutlamak ve farkındalık yaratmak için toplandık. Bize desteği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Buse Baloğlu: “Bu hafta bizim için çok önemli. Artan kanser vakalarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla her yıl düzenli olarak bu haftayı kutluyoruz. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Ben yendiysem bu hastalığı herkes yenebilir.”