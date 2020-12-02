Büyükşehir, kendi makinesini üretti

Büyükşehir Belediyesi kendi imkanlarıyla tasarladığı makine ve teçhizatlarla yerli üretimin gelişmesine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Fen işleri Daire Başkanlığı çalışanları tarafından geliştirilen kılavuz çizgi makinesi, görme engelli vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için düz zeminleri kısa sürede hissedilebilir yüzeylere dönüştürüyor. Büyükşehir Belediyesi bu sayede kendi makinesini kendisi üreterek tasarruf da sağlıyor.

EKONOMİYE YERLİ KATKI

Ciddi oranda tasarruf elde edilen projelere bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, görme engellilerin kamusal alanlarda daha rahat yürüyebilmeleri için kılavuz çizgi makinesi geliştirerek bütçesine de katkı sağlamış oldu.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir firma iş birliğiyle ve yerli imkanlar kullanılarak üretilen kılavuz çizgi makinesi, Başkent sokaklarında kullanılmaya başlandı.

HACMİ KÜÇÜK İŞLEVİ BÜYÜK MAKİNE

Görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve kamusal alanlarda daha rahat yürüyebilmelerine yardımcı olmak için geliştirilen makine, düz zeminleri çok kısa sürede kabartmalı ve hissedilebilir hale getiriyor.

Beton, asfalt, granit ve andezit gibi her türlü zeminde rahatlıkla kullanılabilen makine, klasik yöntemlerle kıyaslandığında 5 ile 20 kat daha ucuza imalat sağlıyor. 2 çalışanın kullandığı makine, 1,5 saatte 100 metre uzunluğunda yolu hissedilebilir kılavuz yola dönüştürüyor.