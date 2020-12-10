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Büyükşehir kışa hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi yaklaşan kış ayları nedeniyle hazırlıklarını hızlandırdı. 
Büyükşehir kışa hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi kış aylarında kar ve buzlanmayla mücadele etmek için hazırlıklara erken başladı. 

Fen İşleri Daire Başkanlığı bu yıl 75 bin ton tuz alımı için “Kar ve Buzla Mücadele Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Göl Tuzu Mal Alım İşi” ihalesine çıktı. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları, Youtube kanalı ve ABB TV'den canlı yayınlanan ihaleye 3 firma teklif verdi.

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75 BİN TON GÖL TUZU ALINACAK
Yaklaşık maliyeti 16 milyon 550 bin TL olan ihale kapsamında 75 bin ton göl tuzu alımı gerçekleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıldan kalan 20 bin ton tuz ile birlikte toplam 95 bin ton tuz stoğuna sahip olacak. 

Buz tutmuş yollarda yüzde 60 daha fazla performans sağlayan göl tuzunun dışında bir başka mücadele yöntemi daha bu yıl ilk kez kullanılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen buz çözücü solüsyon ve tuzla birlikte Başkent'te araç kazalarının en aza indirilmesi hedefleniyor. 

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MAHALLE MUHTARLARINA TUZ DESTEĞİ DEVAM EDECEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın geçtiğimiz yıl başlattığı mahalle muhtarlarına tuz desteği bu yıl artarak devam edecek.

Kent merkezinde ve ilçe mahallelerinde Büyükşehir Belediye ekiplerinin ulaşamadığı yoğun kar ve buzlanma sonucu kapanan yolları belirleyecek olan mahalle muhtarlarına, 25 kilogramlık paketler halinde toplam 15 bin ton göl tuzu desteği sağlanacak.

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