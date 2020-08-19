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Büyükşehir konutları satışa çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait gayrimenkuller ihale yoluyla satışa çıkarılıyor.
Büyükşehir konutları satışa çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, 24-25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak ihaleyle toplam 63 daireden oluşan gayrimenkulünü satıyor.

Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi’nde bulunan “Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” alanı içinde inşaatı tamamlanan 63 konut kapalı teklif usulüyle satılacak. 

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EN AZ 34 MİLYON 229 BİN TL GELİR BEKLENİYOR
Yaklaşık 34 milyon 229 bin TL gelir elde edilmesi beklenen taşınmazlar; 2+1, 3+1 ve 4+1 oda ve salon seçeneğiyle kredili ya da peşin olarak satışa sunuluyor. 
İhalede anahtar teslim konutların muhammen bedeli 318 bin TL ile 1 milyon 19 bin TL aralığında değişirken, satışa sunulacak 63 konut, 120 ve 250 metrekareden oluşan farklı alan seçeneği de sunuyor.

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İHALE AYRINTILARI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNTERNET SİTESİNDE
Konut satışı için istekliler; taşınmaz mal satış şartnamesi ve diğer eklerine ilişkin bilgileri Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi, A Blok Giriş Kat No:5 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının 19 No’lu bankosuna gelerek inceleyebilecek.

Konut satışıyla ilgili ayrıntılı bilgiye www.ankara.bel.tr adresi üzerinden ihale duyurularına girerek ulaşabilecek olan vatandaşlar, toptan ve perakende satışlarda 300 TL şartname ücreti karşılığında en geç 24 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’a kadar başvuruda bulunabilecek.

İHALE 3 GÜN SÜRECEK
Satışa sunulan konutların blok, konum, kat ve fiyat listesi internet sayfası üzerinden de görülebilecek.
Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazları satın almak isteyenlerin kapalı teklif mektuplarını geçici teminat bedeliyle birlikte en geç 24 Ağustos Pazartesi, 25 Ağustos Salı ve 26 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00’a kadar Büyükşehir Belediyesi 7. kattaki Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına elden ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmesi gerekiyor.

Üç gün boyunca devam edecek olan konut satış ihalesi saat 14.00’da Büyükşehir Belediyesi 1. kattaki Encümen Toplantı Salonu’nda vatandaşlara açık olarak gerçekleştirilecek. 

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Konut satış ihalesi için isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler ise şöyle:
-Kimlik ve Yetki Belgeleri,
-İkametgah İlmühaberi (e-Devlet, Nüfus Müdürlükleri ve Muhtarlıklardan alınan ikametgah belgesi),
-Teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu,
-Yer görme belgesi,
-Şartname alındı makbuzu
-Teklif mektubu,
-Taşınmaz mal satış şartnamesi

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