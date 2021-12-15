Büyükşehir Spor Kulüpleri 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü

Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulüpleri, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

İstanbul’da düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası’nda EGO Sporlu Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar ve Seçil Er altın madalya kazanırken, Gamze Gürdal gümüş madalya, Fatih Çelik de bronz madalya ile Ankara’ya döndü. Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda ise ASKİ Sporlu Milli haltercilerden Şaziye Erdoğan gümüş madalya alırken, Muammer Şahin ise bronz madalya kazandı. Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları Ankara Esenboğa Havalimanı’nda coşkuyla karşılandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulüpleri, ulusal ve uluslararası müsabakalarda aldıkları başarılı sonuçlarla adını dünyaya duyurmaya devam ediyor.

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun organizasyonunda İstanbul’da düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Sporlu Milli tekvandocular Meryem Betül Çavdar, Seçil Er, Gamze Gürdal ve Fatih Çelik madalyalarla Ankara’ya döndü.



EGO SPOR’DAN 2 ALTIN, 1 GÜMÜŞ VE 1 BRONZ MADALYA

Şampiyonada K44 kategorisinde yarışan Meryem Betül Çavdar ve Seçil Er altın madalya kazanırken, Gamze Gürdal gümüş, Fatih Çelik de bronz madalyanın sahibi oldu.

EGO Sporlu Milli tekvandocuları Esenboğa Havalimanı’nda EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün, EGO Spor Kulübü AS Başkanı Gökhan Bozdoğan, antrenörleri, aileleri ile çalışma arkadaşları Türk bayraklarıyla karşıladı.

Karşılamada milli tekvandocuları tebrik eden EGO Spror Kulübü Başkanı Taner Özgün, “Tekvandocularımızın elde ettiği sonuçlardan dolayı çok gururluyum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın desteğiyle ve Allah nasip ederse 2024 olimpiyatlarında altın madalyalar kazanacağız. Sporcularımızı yetiştiren ailelere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Duygu dolu anlar yaşayan Milli tekvandocular ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Meryem Betül Çavdar: “Şampiyonada altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Kariyerimde tek eksik olan olimpiyat altın madalyasını 2024 olimpiyatlarında kazanacağım. Desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün’e teşekkür ederim.”

-Fatih Çelik: ‘‘Şampiyonaya çok iyi hazırlandık ve dünya üçüncülüğünü elde ettim. Bundan sonraki hedefim: Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğu.”

-Seçil Er: “Tokyo’dan sonra İstanbul’da da altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Bizlere her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve Kulüp Başkanımız Taner Özgün’e teşekkür ederim.”

-Gamze Gürdal: ‘‘Tokyo’dan sonra Dünya Şampiyonası bizim için önemli bir sınavdı. İstanbul’daki şampiyonada madalyalar kazandığımız için çok mutluyum.’’

ASKİ SPORLULAR DA GÖGÜSLERİ KABARTTI: 1 GÜMÜŞ VE 1 BRONZ MADALYA İLE YURDA DÖNDÜLER

Türk sporuna elde ettiği başarılarla damga vuran ASKİ Spor Kulübü sporcular da son olarak Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda kazandığı madalyalarla göğüsleri kabarttı.

Şampiyonada yarışan ASKİ Sporlu Milli halterciler Şaziye Erdoğan, Muammer Şahin ve Yusuf Fehmi Genç’i Esenboğa Havalimanı’nda Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, Kulüp yöneticileri, antrenörleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Şube Müdürleri ve aileleri karşıladı.

ASKİ Spor’un elde ettiği başarılarla Türk sporuna damga vurmaya devam ettiğini belirten Çakmar, gümüş madalya kazanan Şaziye Erdoğan ile bronz madalya kazanan Muammer Şahin’i tebrik ederek, “Halter Şampiyonası’nda dünya ikinciliği ve üçüncülüğü kazandığımız için çok mutluyuz. Bizlere her zaman destek verdiği için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan’a teşekkür ederim’’ dedi.

Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de düşüncelerini, “ASKİ Spor’un Türk sporuna vermiş olduğu desteklerden dolayı çok mutluyum. Halter Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum’’ sözleriyle ifade ederken, koparmada başarılı sonuçlar elde eden ASKİ Sporlu Milli halterciler ise şöyle konuştu:

-Şaziye Erdoğan: “Halter Şampiyonası’na çok iyi hazırlandım ve madalya kazandığım için çok mutluyum.’’

-Muammer Şahin: “ASKİ Spor’a başladığımda en büyük hedefim şampiyonalarda madalya kazanmaktı ve bunu başardığım için çok mutluyum.”