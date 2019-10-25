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Büyükşehir su taşkınlarına neden olan derelerde ıslah çalışması yürütüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’in farklı noktalarında su taşkınlarına neden olan derelerde ıslah çalışması yürütüyor.
Büyükşehir su taşkınlarına neden olan derelerde ıslah çalışması yürütüyor

ASKİ Genel Müdürlüğü Kanal İnşaat Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Polatlı ilçesindeki Gülveren ve Acıkuyu Derelerinin ıslahında son aşamaya gelindi.

SU TAŞKINLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK 

Küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak ani ve şiddetli yağışların meydana geldiğine dikkat çeken ASKİ yetkilileri; bu yağışların sellere, özellikle de şehirlerin içinden geçen derelerde su taşkınlarına neden olduğunu ifade ettiler.

Başkent genelinde olası su taşkınlarının yaşanacağı alanların tespit edilerek, iyileştirme çalışmalarının hızlandırıldığını belirten ASKİ yetkilileri, Polatlı’da Gülveren ve İstiklal Mahallelerinden geçen Gülveren ve Acıkuyu Derelerinde ıslah çalışması başlatıldığını söyledi.     

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İKİ DERE BOYUNCA TAŞ DUVAR ÖRÜLÜYOR 

Gülveren Deresinde 2 bin 870 metre, Acıkuyu Deresinde ise 2 bin 515 metre uzunluğunda taş duvar imalatı gerçekleştiren ASKİ ekipleri, 15 adet de menfez yaptı.

Dere boyunca güvenlik amaçlı korkuluk imalatının da sürdürüldüğünü ve ay sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını vurgulayan ASKİ yetkilileri, ıslah çalışmaları hakkında şu bilgileri verdiler:
“Gülveren ve Acıkuyu Deresi boyunca taş duvar imalatları başta olmak üzere iki derenin bulunduğu güzergahın yol geçişlerinde de 15 adet 2 gözlü, 3 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde kutu kesit betonarme kapalı menfez yapıldı. Bu imalatların dışında park ve yeşil alanlarda açık taş duvar imalatları da tamamlandı.” 

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