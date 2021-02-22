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Büyükşehir tarafından satışa çıkarılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ilçesinde bulunan gayrimenkullerini satışa çıkarıyor.
Büyükşehir tarafından satışa çıkarılıyor

İlkbahar Mahallesi Sinpaş Altınoran “Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” içinde yer alan konutlar, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı tarafından kapalı teklif usulüyle 4 Mart 2021 tarihinde ihaleyle satışa sunulacak.

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394 BİN TL’DEN BAŞLAYAN KONUTLAR
Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştireceği ihaleye katılmak isteyenler; 2+1, 3+1 ile 4+1 oda ve salon seçeneğiyle peşin ya da banka kredisi kullanarak konutları satın alabilecek.

İhalede 394 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak 33 konut, 100 ve 210 metrekare aralığında farklı büyüklüklerden oluşuyor.

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İNTERNET SİTESİNDEN AYRINTILARA ULAŞILABİLİR
Anahtar teslim konut satışı için istekliler; taşınmaz mal satış şartnamesi ve diğer eklere ilişkin bilgileri mesai saatleri içerisinde Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:5 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan 14. kattaki Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’na gelerek inceleyebilecek.

Konut satışıyla ilgili ayrıntılı bilgiye “ankara.bel.tr” adresi üzerinden ihale duyurularına girerek ulaşabilecek olan istekliler, perakende (tek tek) satışlarda 300 TL şartname ücreti karşılığında en geç 3 Mart Perşembe günü saat 16.00’a kadar başvuruda bulunabilecek veya “(0312) 507 25 62” no’lu telefondan bilgi alabilecek.

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TEKLİFLER İÇİN SON TESLİMAT TARİHİ: 4 MART
Konutlar için teklif mektupları en geç 4 Mart Perşembe günü saat 12.00’a kadar 7. katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı’na teslim edilebilecek.

4 Mart Perşembe günü saat 14.00’da Ankara Büyükşehir Belediyesi 1. kat Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek konut satış ihalesine katılmak isteyenlerin başvuru için şu belgeleri temin etmesi gerekiyor: 
-Kimlik ve Yetki Belgeleri,
-İkametgah İlmühaberi (e-Devlet, Nüfus Müdürlükleri ve Muhtarlıklardan alınan ikametgah belgesi),
-Teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu,
-Yer görme belgesi,
-Şartname alındı makbuzu,
-Teklif mektubu,
-Taşınmaz mal satış şartnamesi

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