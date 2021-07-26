  • BIST 1.349,110
  • Altın 494,60
  • Dolar 8,5600
  • Euro 10,0900
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 22 °C
»

Büyükşehir taşınmazları satışa çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait gayrimenkullerin ihale ile satışı devam ediyor.
Büyükşehir taşınmazları satışa çıkıyor

 Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, 29 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak ihaleyle 2 farklı ilçedeki toplam 20 gayrimenkulünü satışa çıkarıyor. 
 15 tanesi Çankaya ilçesi Karakusunlar Mahallesi’nde, 1’i Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar Mahallesi’nde ve 4’ü ise İncek Mahallesi’nde bulunan taşınmazlar kapalı zarf usulüyle satılacak.

KONUT VE ARSA SATIŞI

 Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştireceği ihalede Çankaya ilçesi  Karakusunlar Mahallesi’ndeki 3+1 ve 4+1 oda-salondan oluşan daireler ile Gölbaşı Kızılcaşar ile İncek Mahallelerindeki konut imarlı arsalar peşin ya da banka kredisi kullanılarak satın alınabilecek. İhalede 950 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak konutlar 145 ve 149 metrekare, 1 milyon 60 bin TL’den başlayan arsalar ise bin 326 ve 16 bin 200 metrekare aralığında farklı büyüklüklerden oluşuyor.

arsiv-(2)-005.jpg

İNTERNET SİTESİNDEN AYRINTILARA ULAŞILABİLİR

    İstekliler; taşınmaz mal satış şartnamesi ve diğer eklerine ilişkin bilgileri mesai saatleri içerisinde Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:5 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan 14. kattaki Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’na gelerek inceleyebilecekler.
    Vatandaşlar, taşınmaz mal satışıyla ilgili ayrıntılı bilgiye ise “www.ankara.bel.tr” adresi üzerinden ihale duyurularına girerek ulaşabilecek.

arsiv-(3)-005.jpg

TEKLİF MEKTUPLARI İÇİN SON TARİH: 29 TEMMUZ PERŞEMBE

 Teklif mektuplarının en geç 29 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 12.00’a kadar 7. katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekiyor.
 Ankara Büyükşehir Belediyesi 1. kat Encümen Toplantı Salonunda 29 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek ihaleler saat 14.00 itibarıyla başlayacak. 
 İhaleler için isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler ise şöyle:
-Kimlik/yetki/faaliyet/temsil belgeleri,
-İkametgah ilmühaberi (aslı),
-Teklif mektubu
-Taşınmaz mal satış şartnamesi
-Yer görme belgesi,
-Şartname alındı makbuzu,
-Geçici teminat alındı makbuzu veya 2886 sayılı kanuna uygun banka teminat mektubu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dip köşe pırıl pırıl 26 Temmuz 2021 Pazartesi 07:13
  • Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'ne Mamak damga vurdu26 Temmuz 2021 Pazartesi 06:15
  • Can dostları aç susuz kalmadı26 Temmuz 2021 Pazartesi 05:52
  • Kahramankazan Belediyesi kendi betonunu üretecek26 Temmuz 2021 Pazartesi 05:33
  • Kırmızı Mercimek'te Hasat Zamanı26 Temmuz 2021 Pazartesi 05:06
  • Eğitimler devam ediyor26 Temmuz 2021 Pazartesi 04:51
  • Çocukların buz keyfi26 Temmuz 2021 Pazartesi 03:40
  • Hizmet ağı genişliyor25 Temmuz 2021 Pazar 05:59
  • Çiftçiye akaryakıt desteği25 Temmuz 2021 Pazar 03:00
  •  Asbest”li borulardan temizleniyor 24 Temmuz 2021 Cumartesi 03:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti