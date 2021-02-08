Büyükşehir, ücretsiz hijyen desteğini sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla esnaf ve vatandaşa ücretsiz hijyen desteğini sürdürüyor. İlçe ilçe gezerek esnaf ve vatandaşa hijyen desteğinde bulunan Ankara Zabıtası, son olarak Güdül ve Bala’da maske ve dezenfektan dağıttı.

Halk sağlığını önceleyen Büyükşehir Belediyesi hijyen denetimlerine de devam ederek, hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunması konusunda hem vatandaşlara hem de esnafa uyarılarda bulunuyor.

Güdül ve Bala’da vatandaşların yanı sıra esnaf odaları, pazarcı ve mahalle esnafını ziyaret eden Ankara Zabıtası ekipleri, 25 bin maske desteği sağladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak esnaf ve vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, Güdül ve Bala’da gerçekleştirilen maske ve dezenfektan dağıtımı ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Güdül ve Bala’daki Esnaf Odası Başkanlarını ziyaret ettikten sonra esnaf ve vatandaşlarımıza maske ve dezenfektan dağıttık. El ele verip bu zor günleri atlatacağımıza inanıyorum. Hijyen desteğimiz devam edecek.”

Ankara Zabıtası ile birlikte maske dağıtımına katılan Güdül Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nafiz Özyılmaz, “Güdül ilçesine vermiş olduğu desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim” dedi.

ESNAF HİJYEN DESTEĞİNDEN MEMNUN

Güdül ve Bala’da maske ve dezenfektan dağıtan Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden ilçe esnafı memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Hacı Mehmet Gürbüz (Bala Şoförler Odası Kooperatif Başkanı): “Bizleri unutmayarak maske ve dezenfektan dağıttığı için Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Mehmet Apaltın (Bala Şoförler Odası Genel Sekreteri): “Büyükşehir’in esnaf ve vatandaşa yapmış olduğu maske ve dezenfektan hizmetinden çok memnunum.”

-Muzaffer Akçan (Güdül pazarcı esnafı): “Pandemi dönemi boyunca esnaf ve vatandaşı yalnız bırakmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Yurdagül Dedeoğlu (Güdül pazarcı esnafı): “Mansur Başkanımızdan çok memnunuz. Allah onu başımızdan eksik etmesin.”

-Fatih Bulut (Güdül taksici esnafı): “Başkanımızın bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden çok memnunum.”

-Erkan Çiftçi (Güdül dolmuşçu esnafı): “Buraya gelerek bize maske ve dezenfektan desteğinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra hizmetlerinden dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-İsmail Altın (Bala taksici esnafı): “Esnaf ve vatandaşa maske ve dezenfektan dağıtan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”