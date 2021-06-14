Büyükşehir, üniversitelerle kültür varlıklarının korunması için harekete geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile “Kültür Varlıklarının Korunması, Araştırılması ve Eğitimi” için iş birliği protokolü imzaladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile “Kültür Varlıklarının Korunması, Araştırılması ve Eğitimi” için iş birliği protokolü imzaladı. Başkent’te tarihi mirasa sahip çıkarak kültür varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir şekilde aktarılması amacıyla “Restorasyon, Araştırma, Eğitim ve Yayın” faaliyetleri için ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent yönetiminde akademik çevrelerle iş birliği anlayışı doğrultusunda yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Kültür varlıklarının korunması, gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir şekilde aktarılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında “Kültür Varlıklarının Korunması, Araştırılması ve Eğitimi” ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

RESTORASYON, ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE YAYIN FAALİYETLERİ İÇİN ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Orhan Kurtoğlu tarafından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında “Restorasyon, Araştırma, Eğitim ve Yayın” faaliyetleri için ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.

Kültür varlıklarının tespiti, kayıt altına alınması ile panel, sempozyum ve çalıştay faaliyetleri için de iş birliği yapacak olan her iki kurum, kültür varlıklarını koruma ve onarım uygulamalarında görev alacak personeli belirli uzmanlık alanlarında eğiterek sertifika verecek.

Ankara’nın tarihleri birleştiren bir şehir olduğuna dikkat çeken Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu, “Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütün birimleriyle iş birliğine her zaman açığız. Akademik destek konusunda üniversitemiz bu iş birliğine son derece sıcak bakıyor. Protokol çerçevesinde Büyükşehir Belediyesinde görev yapan arkadaşların eğitimlerini sağlamak hususunda da katkılar sağlayacağız” dedi.

ANKARA’NIN ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTIRILACAK

Protokol kapsamında çalışanların eğitimini hedeflediklerini belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sayın başkanımızın talebi doğrultusunda yaklaşık 1 yıl önce Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile birlikte iş birliği protokolü çalışmasının startını vermiştik. Amacımız, Ankara’da bize bırakılmış tarihi kültürel ve mimari mirası kentleşmenin getirdiği yoğun baskıya karşı korumak. Artık personelimizin alacağı eğitimlerle Ankara’da var olan tarihi ve kültürel mirasın korunmasında uygulamaya yönelik işler yapabilecek nitelikli birer usta haline gelmeleri için çalışacağız. Ankara’daki ve Türkiye’deki varlıklara dair bilincin oluşması için bunların tanıtıma yönelik katkı verecek çalışmalar yapıp, Ankara’nın uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyoruz.”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener ise yapılan iş birliği protokolü ile ilgili olarak, “Tarihi eserlerin korunması ve yaşatılması konusunda biz üniversite olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Büyükşehir Belediyesinin de bu konudaki girişimlerini biliyoruz ve takdire şayan olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.