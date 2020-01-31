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Büyükşehir ve ODTÜ Eymir Gölü için iş birliğinde bulundu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Kasım ayında ODTÜ yönetimine gönderdiği Eymir Gölü’nde belediye tarafından ücretsiz çevre düzenlemesi yapılması yönündeki yazısına yanıt geldi.
Büyükşehir ve ODTÜ Eymir Gölü için iş birliğinde bulundu

Başkan Yavaş’ın ODTÜ arazisinde bulunan Eymir Gölü'ne ilişkin üniversite yönetimince hazırlanacak bir projenin, karşılık beklenmeksizin üstlenileceğine ilişkin 6 Kasım 2019 tarihinde gönderdiği yazıya ODTÜ Rektörlüğü’nden onay çıktı.

EYMİR GÖLÜ İÇİN BÜYÜKŞEHİR-ODTÜ EL ELE

ODTÜ Rektörlüğü’nden Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilen yazıda, Başkan Yavaş’ın gönderdiği “Üniversitenize ait Eymir Gölü, binlerce Ankaralı tarafından kullanılmaktadır ancak bisiklet kullanımı, araç kullanımı, yolların bozukluğu, tuvalet ihtiyacı gibi birtakım eksiklikler bulunduğu görülmektedir. Rektörlüğünüzce uygun bulunacak ve hazırlanacak bir projeyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir karşılık beklemeksizin ortak bir protokol ile üstlenmek istiyoruz” ifadelerinin yer aldığı yazıya atıfta bulunularak, teklifin olumlu karşılandığı bildirildi.

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BİSİKLET YOLU’NDAN TUVALET TADİLATINA…

Ankaralıların yoğun bir şekilde kullandığı Eymir Gölü çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi için ilk adım atılırken, ODTÜ Rektörlüğü’nden gelen yazıda Büyükşehir Belediyesi’nden şu desteklerin sağlanması istendi:
-ASKİ su şebekesinin Eymir’e kadar uzatılması,
-Eymir içerisinden geçen havai elektrik hattının yer altına alınması,
-İhtiyaca uygun olarak yeni bisiklet ve yaya yollarının yapılması veya mevcut yolların iyileştirilmesi,
-Mevcut taşıt yollarının asfalt veya çevreye duyarlı malzemelerle kaplanması,
-Eymir’den ASKİ kanalizasyon hattına bağlantının yapılması,
-Göl içi ulaşımın elektrikli araçlarla sağlanması,
-Eymir’deki tuvaletlerin tadilatı ve yenilenmesi

Eymir Gölü Yönetim Planı çerçevesinde üniversite ve belediyenin ilgili birim ve kişilerinden oluşan ekiplerin proje konusunda iş birliği içinde çalışması kararı alındı. 

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