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Büyükşehir yaz kurs kayıtları başladı

Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri bünyesinde hizmet veren yaz okullarına kayıtlar, bugün başladı.
Büyükşehir yaz kurs kayıtları başladı

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aile Yaşam Merkezleri’nde bulunan Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezleri’nde açılan yaz okulları, çocukların ve gençlerin boş vakitlerini profesyonel eğitmenlerle güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirmesini sağlıyor.

Başkentli ailelerin çocukları için tercih ettiği Büyükşehir Belediyesi Yaz Okullarında, hem eğlenceli hem de eğitici aktivite seçenekleri sunuluyor. Yaz Okullarına kayıt yaptıran çocuklar ve gençler; sportif etkinliklerden yabancı dile, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden yüzmeye kadar birçok alanda kendini yetiştirme ve yeteneklerini sergileme imkanı buluyor.

KAYITLAR BUGÜN BAŞLADI

    Çocuklar ve gençlerin buluşma adresi olan ve Başkent'in birçok noktasında bulunan Aile Yaşam Merkezleri, tüm bu hizmetleri 5-24 yaş grubuna yönelik ücretsiz olarak sunuyor.
    

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BAŞVURULARIN YAPILACAĞI ADRESLER

Kimlik fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafla;

Akyurt Aile Yaşam Merkezi
Adres: Beyazıt Mah. 9 Mayıs 90 Cad. No:1 Akyurt
Telefon:(312) 844 19 51

Araplar Aile Yaşam Merkezi
Adres: Araplar Mah. Eserkent Belediye Lojmanları TOKİ Blokları, 1339/6 Sokak. No:23/F Araplar/Mamak
Telefon: (312) 571 13 06

Çubuk Aile Yaşam Merkezi
Adres: Yıldırım Beyazıt Mah. Ankara Bulvarı, No:149 Çubuk
Telefon: (312) 837 56 57 / 58

Elvankent Aile Yaşam Merkezi
Adres: Atakent Mah. Elvankent Banka Blokları Küme Evleri, No:349/A Elvankent
Telefon:(312) 260 44 11

Sincan Aile Yaşam Merkezi
Adres: Harikalar Diyarı İçi Yunus Emre Mahallesi 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:14 Sincan
Telefon:(312) 273 97 90

Yahyalar Aile Yaşam Merkezi
Adres: Aşağı Yahyalar Mah. 990 Sokak. No:1-1/A Yahyalar
Telefon : (312) 507 39 40

Polatlı Aile Yaşam Merkezi
Adres: Zafer Mah. Adnan Menderes Cad. No:80 Polatlı
Telefon: (312) 325 81 10

Osmanlı aile Yaşam Merkezi
Adres: Aşağı Eğlence Mah. Adnan Yüksel Cad. No:2 Keçiören
Telefon: (312) 507 37 30

Kazan Aile Yaşam Merkezi
Adres: Fatih Mah. Ankara Bulvarı No: 295 Kazan
Telefon: (312) 814 00 45

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi
Adres: Kuşcağız Mah. Sanatoryum Cad. No: 273 Keçiören
Telefon: (312) 380 10 43-47-48-49

Esertepe Aile Yaşam Merkezi
Adres: Esertepe Mah. Şehit Mustafa Erciyes Caddesi 
No: 3 (Esertepe Rekreasyon Alanı içi) Keçiören
Telefon: 0530 066 86 31- (312) 507 35 99

bu adreslere başvuru kaydı yaptırılabilecek.

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