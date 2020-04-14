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Büyükşehir Zabıtası denetimlerini sıklaştırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında market ve eczane kontrollerini artırdı.
Büyükşehir Zabıtası denetimlerini sıklaştırdı

Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan genelgeler doğrultusunda Ankara Zabıtası, Başkent’te gıda sektöründe hijyen önlemleri başta olmak üzere yasaklara uyan ya da uymayan marketlere, maske dağıtım kuralları konusunda ise eczanelere yönelik denetimlere başladı.

MARKETLERDE SALGINLA MÜCADELEDE TAVİZ YOK 
    
Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent’te İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı genelgeleri kapsamında marketler tarafından alınması gereken tedbirleri aralıksız kontrol ediyor.
   
Sebze ve meyvelerin paketlenerek satılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması, müşteri ve çalışanların maske ile eldiven takması ve marketlerin genel hijyen kurallarına uyup uymadığı tek tek denetlenirken, hem market yetkilileri hem de vatandaşlar uyarılıyor.
    
Halk sağlının korunması konusunda uyarılara kulak asmayan marketlere yasal işlem uyguladıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, “Market yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde içeriye alınan müşterilere maskeyle alışveriş yaptırmaları, ürünleri elle seçtirmemeleri konusunda uyarıyoruz. Marketlere ait servis araçlarında da yolcu kapasitesinin yüzde 50 oranına uyulması konusunda denetimlerimiz devam ediyor. Tespit ettiğimiz olumsuzlukları tutanak altına alıp, ilgili mercilere cezai işlem yapılması için sevk edeceğiz. Bu süreç içinde denetimlerimiz artarak devam edecek” dedi.      

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BAŞKENT’TE DENETİM SEFERBERLİĞİ VE MERDİVEN ALTI MASKE ÜRETİMİNE SIKI TAKİP
   
Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda eczanelerin ücretsiz maske dağıtımı yapmasına karar verilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelinde eczanelere yönelik denetimlerini ise sıklaştırdı.
    
Eczanelerde maskelerin ücretsiz verilip verilmediğini denetlediklerini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Şube Müdürü Turgut Tatar, şu bilgileri verdi:
“Maskelerin ücretsiz olarak dağıtılacağı kararlaştırıldığından itibaren denetimlerimizi artırdık. Şu ana kadarki denetimlerimizde marketlerde ve eczanelerde şimdiye kadar maske satıldığını görmedik. Eczanelerde emniyet şeritleri çekili durumda ve marketlerde de ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor. Sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Merdiven altı üretim denetimlerini de artırarak vatandaşa ulaşmasını engelliyoruz. Yaklaşık bin adet merdiven altı maske tarafımızca ele geçirildi ve gerekli yasal işlemler yapıldı.”
    
Kızılay’da bulunan bir marketin sorumlu müdürü Kubilay Kirazoğlu ise sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyduklarını belirterek, “Mağazamız 400 metre büyüklüğünde en fazla 40 müşteri alabiliyoruz. Müşterileri tek tek sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıyor, maske ve eldiven kullanmayan müşterilere ise dağıtıyoruz. Mağaza içinde ve dışında uyarı afişleri ve fotoselli dezenfektan cihazı yer alıyor. Tüm çalışanlarımız maske, eldiven ve bone kullanıyor. Hijyen kurallarında son derece dikkatli davranıyoruz” diye konuştu.
   
Başkent’in dört bir yanında marketlerden eczanelere, toplu taşıma araçlarından pazar yerlerine kadar denetimlerine devam eden Zabıta ekipleri aynı zamanda maskesi olmayan vatandaşlara ve pazarcı esnafına da maske dağıtımını sürdürüyor.

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