Büyükşehir'de borç yapılandırma süresi 1 ay uzatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırmaya devam ediyor. Yapılandırma imkanından yararlanmak isteyen mükellefler için başvuru süresi 1 ay daha uzatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vergi ve diğer konularda borcu olan mükelleflere sağladığı yapılandırma süresini 1 ay daha uzattı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” kapsamında mükellefler, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait vergi borçları ile birlikte diğer cezaları 1 Şubat 2021 Pazartesi gününe kadar yapılandırabilecek.



SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK 2020’DEN 1 ŞUBAT 2021’E UZATILDI

Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen mükellefler, 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapılandırma başvurularını “https://yapilandirma.ankara.bel.tr” adresinden online olarak ya da Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bankosuna gelerek yapabilecek.

Su ve atık su borçlarının yapılandırılması için mükelleflerin ASKİ Genel Müdürlüğüne bizzat başvuru yapması gerekirken, “(0312) 507 14 75-88-94 ya da 507 18 57” numaralı telefonları arayarak daha detaylı bilgi alabilecek.



PANDEMİ SÜRECİNDE EVDEN BAŞVURU HİZMETİ DEVAM EDİYOR

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara pandemi sürecinde kolaylık sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu grupta yer alan vatandaşların Başkent 153’e talepte bulunması halinde başvurularını ikametlerinden alınacak.

Yapılandırılan ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması kanunu kapsamında borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri de “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi” (Yİ-ÜFE) oranında güncellenecek.

Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlar yapılandırdıkları tutarları 2’şer aylık dönemler ile 6-9-12-18 ay olarak eşit taksitler halinde öderken ilk taksiti zamanında ödeyen vatandaşlar, ikinci taksit ödeme süresinde geri kalan taksitlerinin tamamını ödemeleri halinde Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak olan tutardan yüzde 50 indirim uygulanacak.

Vergi aslına bağlı cezaların tamamı silinirken vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük cezalarının yüzde 50’si de silinirken, yapılandırma başvurusundan sonra peşin ödemelerde ise Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak olan tutarda mükelleflere yüzde 90 oranında indirim imkanı sağlanacak.

7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırma imkanı verilen vergi borçlarının yanı sıra yapılandırılması sağlanacak diğer borçlar şöyle:

-Harcamalara katılma payları, ecrimisil, idari para cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi borçlar,

-Katı atık ücreti ve bunlara bağlı diğer borçlar,

-Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklı ödenmeyen borçlar ile bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi borçları,

-ASKİ’ye ait su, atık su bedeli ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı borçları.