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Büyükşehir’de iş sağlığı ve güvenliği için özel birim

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Metropol Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), belediyeye bağlı tüm iştiraklerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek.
Büyükşehir’de iş sağlığı ve güvenliği için özel birim

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kurulması yönünde verdiği talimat sonrası Metropol İmar Anonim Şirketi’ne bağlı olarak kurulan Metropol Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kadın istihdamı da sağladı. 

TEK ÇATI ALTINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ    
   
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışacak olan OSGB sayesinde Büyükşehir Belediyesi bundan sonra iş sağlığı ve güvenliği hizmetini dışardan almayacak.
    
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini tek çatı altında toplayan Metropol Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, meslek risklerinin önlenmesi için çalışmalar gerçekleştirecek. Tüm birimler ve iştiraklerdeki personelin sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlayarak, çalışma şartlarının olumsuz etkilerden korunması için önlemler alacak olan birim, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler de düzenleyecek.

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EĞİTİMLER DEVAM EDECEK
   
Belirli periyotlarla yıl boyu uzman eğitmenler tarafından çalışanlara verilecek eğitimlere öncelik verilecek.
   
Büyükşehir Belediyesinin 30 bin çalışanına hizmet vermek üzerine kurulan OSGB aynı zamanda diğer kurumlara da bu hizmeti vererek çalışmalarını sürdürecek.

KADIN İSTİHDAMINA DESTEK
    
Birimde çalışan 20’ye yakın personelin büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu ve pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Metropol İmar A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Dilek ÖNAL, şu bilgileri verdi:
“Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın çalışan kadınların desteklenmesi ve kadınların çalışma hayatına katılmasının sağlanması yönünde talimatı var. Bu anlayıştan yola çıkarak biz de burada kadın çalışan sayısını artırdık. Çok da başarılı işler çıkartıldığını görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde büyümekte olan şirketimizde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

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