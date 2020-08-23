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Büyükşehir'de sayı artıyor

ABB’de korona virüs vaka sayıları artıyor. Kovid-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı 235'e yükseldi. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk’ün de testleri pozitif çıktı.
Büyükşehir'de sayı artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Kovid-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı 235'e yükseldi. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk’ün de testleri pozitif çıktı. Konu hakkında ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Sayın Nihat Alkaş EGO Genel Müdürü Olarak Atandı

ZİYARET KISITLAMASI VURGUSU
Gültekin, “ABB’de KOVID-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı bugün itibarıyla 235'tir. EGO Genel Müdürümüz Nihat Alkaş ve ASKİ Genel Müdür Yardımcımız Cüneyt Öztürk'ün de testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genel Müdürlerimiz ve personellerimize acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Bu süreçte Belediyemizin tüm birimlerinde çalışma arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı için zorunlu görüşmeler hariç ziyaretler yasaklanmıştır. ABB pandemi ile mücadele ve tedbir faaliyetlerine Başkent genelinde tüm imkânları ile aralıksız devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

VİDEO KONFERANS YÖNTEMİ UYGULANACAK
ABB Bilişim ve Teknoloji Genel Koordinatörü Gökhan Özcan ise, “Bugünden itibaren tanıtım, sunum vs. gibi hususlarla alakalı ziyaretçi kabul edemeyeceğimizi üzülerek belirtmek istiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Görüşmelerimizi video konferans sistemiyle gerçekleştirerek projelerimize 7/24 hız kesmeden devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Emrah Özcan /İLKSAYFA

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