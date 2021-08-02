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Büyükşehir'den Ağaç Yardımı

Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin birçok bölgesinde süren orman yangınlarına ilişkin başlattığı “Türkiye’ye Nefes Ol” kampanyası 2 milyon TL’ye ulaştı. Kampanyada 32 bin ağaç satın alındı. 
Büyükşehir'den Ağaç Yardımı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye ait olan Seğmen Su’yun bir haftalık üretiminin de yangından zarar gören bölgelere gönderileceğini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Türkiye’nin birçok bölgesinde süren orman yangınlarına ilişkin başlattığı “Türkiye’ye Nefes Ol” kampanyası 2 milyon TL destek aldı. Yaklaşık 32 bin ağacın satın alındığı kampanyada 18 bine yakın sipariş verildi. Yangından zarar gören ormanları tekrar ağaçlandırmak için başlatılan proje başlatıldığı ilk saatte 200 bin TL’lik tutar toplayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

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İLK SAATTE 200 BİN TL TOPLANMIŞTI

Türkiye'nin birçok bölgesinde süren orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, bir hamle de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan gelmiş, “Yeşilin Başkenti” projesi geçici olarak durdurulmuş, yerine  'Türkiye'ye Nefes Ol' kampanyasını başlatılmıştı. İlk saatte 200 bin TL’nin toplandığı kampanyaya destek 2 milyon TL’ye yaklaştı.

32 BİN AĞAÇ BAĞIŞLANDI

18 bin siparişin alındığı kampanyada yaklaşık 32 bin ağaç, doğasever vatandaşlar tarafından satın alındı. Satın alınan ağaçlar; Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla, Kayseri Yahyalı, Manisa Soma’da yangında zarar gören ormanlara dikilecek. 5 farklı ağaç bağışının yapılabildiği kampanyada, bağışa açılan ağaçlar ise şöyle; karaçam, ladin, meşe, sedir ve selvi ağacı. 

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BİR HAFTALIK ÜRETİM BAĞIŞLANACAK

Ağaç bağışının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye ait olan Seğmen Su’yun bir haftalık üretimin tamamını yangından etkilenen bölgelere gönderileceğini açıkladı. Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ”

“Belediyemize ait Seğmen Su'yun bir haftalık üretiminin tamamı yangından etkilenen bölgelere gönderilecek. Talepler doğrultusunda yaklaşık 30 tırdan oluşan yardım da afet bölgelerine doğru yola çıkıyor. Yaralarımızı birlikte saracağız.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA
 

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