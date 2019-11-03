Büyükşehir'den Aile Eğitim Seminerleri

Ailelere, çocuklara, gençlere, yaşlılara ve engellilere yönelik koruyucu, önleyici, geliştirici, danışmanlık, eğitim ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin verildiği merkezde, “Aile Eğitim Seminerleri” başladı.

HER AY FARKLI SEMİNER

Ailelere ücretsiz olarak rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verildiği

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı iş birliğiyle sürdürdüğü aile eğitim seminerlerinden ilkini gerçekleştirdi.

“Psikolojik Dayanıklılık” konusunda verilen eğitim semineri katılımcılarla interaktif şekilde yapılırken, her ay farklı bir konuda ilgili uzmanlar tarafından farklı yaş gruplarına yönelik düzenlenecek.

Çocuklar, gençler ve yetişkin aile bireylerinin yararlanabileceği seminerler tüm Başkentlilere açık olacak.

2019-2020 YILI AİLE EĞİTİM SEMİNER PROGRAMI SAAT 14.30’DA

8 KASIM: Kadına Yönelik Şiddet

6 ARALIK: İlk Çocukluk Yılları

10 OCAK: Depresyon ve Depresyonla Baş Etme Yolları

14 ŞUBAT: Kanser ve Kanser Taramaları

13 MART: Madde Bağımlılığı

17 NİSAN: Ergen Sorunları ve Ergenlerle Etkili İletişim

8 MAYIS: Gençlerde Teknoloji Bağımlılığının Önlenmesi

5 HAZİRAN: Tütün Kontrolü ve Zararları

10 TEMMUZ: Sağlıklı Beslenme, Obezitenin Önlenmesi ve Fiziksel Aktivite

SAĞLIKLI BESLENME YÖNTEMLERİ SEMİNERİ

Eğitim programlarını çeşitlendiren Büyükşehir Belediyesi Gazi Üniversitesi ile de iş birliği yaparak, Bahçelievler Hanımlar Lokali üyelerine “Besinleri Doğru Pişirme ve Saklama Yöntemleri” konulu seminer verdi.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri tarafından verilen eğitimde, besinlerin vitamin ve mineral değerlerini kaybetmeden nasıl pişirileceği ayrıntılı olarak anlatıldı.

Sağlıklı beslenme yöntemleri hakkında önemli bilgilerin paylaşıldığı seminere katılan 18-60 yaş arası Hanımlar Lokali üyeleri, sağlıklı ve uzun ömür sürmenin püf noktalarını da öğrendiler.