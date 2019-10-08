Büyükşehir'den asfalt cevabı: Eksiklikler tamamlansın toz kalkacak

Büyükşehir, ‘Eğitimin Yolu Tozlu’ manşetiyle gündeme getirdiğimiz Pursaklar Saray’daki bir ilkokula ulaşımı sağlayan ve kendi sorumluluğundaki topraklı yolların doğal gaz ve enerji altyapılarının tamamlanmasıyla asfalt atılacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde “Eğitimin Yolu Tozlu” manşeti ile gündeme getirdiğimiz haberimize cevap gönderdi.

BAŞKENT DOĞALGAZ VE ENERJİSA ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYAMADI

Büyükşehir Belediyesi, kendi sorumluluğunda olan Pursaklar’daki Saray ilköğretim Okulu’nun Fatih Mahallesi’ndeki ek binasına ulaşımı sağlayan yolların, Başkent Doğalgaz ve Enerjisa kurumlarının altyapı çalışmalarını tamamlayamamasından dolayı asfalt serimi yapamadığını açıkladı.

EKSİKLİKLER TAMAMLANDIKTAN SONRA ASFALT ATILACAK

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin haberimiz üzerine inceleme yaptığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Saray İlköğretim Okulu ek binasına giden yol üzerinde doğalgaz ve enerjisa kurumlarının alt yapı çalışmaları tamamlanmadığı için herhangi bir asfalt çalışması yapılamamaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ile irtibatlı olup okulun eksiklerinin giderilmesine müteakip asfalt serim çalışmalarına başlanabilecektir.”

VELİLERDEN ÇAĞRI

Gazetemize konuşan veliler, eksikliklerin tamamlanması için Başkent Doğalgaz ile Enerjisa yetkililerine çağrıda bulunarak, “Çalışmalarınızı burada yoğunlaştırmanızı talep ediyoruz. Bir an önce ne eksik varsa tamamlanması ve asfaltın atılması gerekmektedir” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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