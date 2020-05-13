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Büyükşehir’den asfalt seferberliği 

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Başkent’te hafta sonu ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağında 7/24 asfalt mesaisi yaptı. 
Büyükşehir’den asfalt seferberliği 

Altındağ'dan Çankaya'ya, Etimesgut'tan Yenimahalle'ye kadar kentin tam 52 noktasında asfalt çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 2 günde 13 bin ton asfaltı Başkent yollarıyla buluşturdu.
 
Cadde ve sokakların boş olması nedeniyle  Başkent'in birçok noktasında 7/24 çalışan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 9-10 Mayıs tarihlerinde 13 bin ton asfalt döküm işlemi gerçekleştirdi. 

Nisan ayından itibaren sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde Başkent yollarına serilen asfalt miktarı 53 bin 716 tona ulaştı. 
 
KÖŞE BUCAK ASFALT MESAİSİ

Ankara genelinde yolların bakım, onarım ve asfalt serim işlemlerine aralıksız devam eden Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, hafta sonu 2 günde 13 bin ton asfalt çalışması yaparak yoğun bir mesai harcadı.

Sadece 9-10 Mayıs tarihlerinde asfalt yenileme ve serim işlemi gerçekleştirilen bazı noktalar şöyle:
-Altındağ Hacı Bayram Mahallesi, Sanayi Caddesi'ne Bin 68 ton,   
-Çankaya Öveçler Mahallesi, Mimar Caddesi'ne 2 bin 63 ton, 
-Etimesgut Bahçekapı Mahallesi, 2473. Cadde'ye Bin 70 ton, 2474. Cadde'ye 75 ton, 2551. Cadde'ye 2 bin 400 ton,   
-Yenimahalle İvedikköy Mahallesi, 1323. Cadde'ye 3 bin 178 ton

Bu noktalarla birlikte Ankara'nın diğer 46 noktasında daha yapılan çalışmalarla toplam 52 noktada 13 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

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BAŞKENT’İN YOLLARI GÜZELLEŞİYOR 

Başkentlileri hem güvenli hem de konforlu sürüşün keyfine varacağı yeni yollarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, kenti daha modern bir görünüme kavuşturdu.

Bu hafta uygulanacak sokağa çıkma yasağında asfalt çalışmalarını Başkent'in sanayi bölgelerinde yoğunlaştıracak olan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri,
-OSTİM Abdulkadir Geylani Caddesi ve Abdülhalik Renda Caddesi başta olmak üzere
-İnönü Bulvarı,
-Dumlupınar Bulvarı,
-Samsun Yolu,
-Altındağ Karapürçek Mahallesi 339. Cadde,
-Mamak Derbent Mahallesi 1325. Cadde,
-Mamak Ekin Mahallesi Özalp Caddesi,
-Çankaya Büyükesat Mahallesi Koza1 Caddesi,
-Etimesgut İstanbul Yolu Şaşmaz Bağlantı Varyantı ve Etimesgut Şaşmaz 2474. Cadde’de asfalt serim ve bakım onarım çalışmaları yapacak.

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