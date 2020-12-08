Büyükşehir'den bariyerli önlem

Geçtiğimiz günlerde ilçe genelinde başlatılan; asfalt, yol açma, bakım onarım ve alt yapı çalışmalarına, bir yenisi daha eklendi. Büyükşehir Belediyesi şimdi de kazaların sık yaşandığı yollara bariyer çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla, Elmadağ İlçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda kışa hazırlık için asfalt, yol açma, bakım onarım, çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmalarının başlatıldığı Elmadağ’da şimdi de ihtiyaç duyulan ve kazaların sık yaşandığı yollara bariyer çalışması başlatıldı.

GÜVENLİ ULAŞIM İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan alanlarda, uzun ömürlü ve üst düzey güvenlik sağlayan, darbelere karşı dayanıklı malzemeden oluşan, yollarda estetik görünüm kazandıran oto korkuluk yapımına başladı.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Sezonun başından itibaren hız kesmeden ilçe genelinde, asfalt, yol açma, bakım onarım, çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmalarının seri bir şekilde sürdüğü Elmadağ’da yollar kışa hazırlanıyor.

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın konu hakkında şu ifadeleri kullanıyor, “ Eskiyi yeniliyor, yeni yollar yapıyor ve ulaşımda kolaylığı sağlayarak, tarıma, çiftçimize ve toprağında yeşilin filizlendiği her alana hizmet götürmeye devam ediyoruz. Hizmetlerimizi yerine getirmemizde başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

ŞAHİNTEPE VE EDİGE MEVKİNE NEŞTER

“Büyükşehir Belediyemiz ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda, Yıllardır araçlar için tehlike arz eden, kazaların yaşandığı Şahintepe mevkinden, Edige yoluna kadar uzanan oto korkuluk yapımı başlanmış olup, hızla devam etmektedir. Sizin için, birlik ve beraberlikle her zaman seferberiz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA