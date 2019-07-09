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Büyükşehir'den ‘Başarı sizden tatil bizden’

Belediyesi derslerinde başarılı olan Başkentli öğrencilere ödül olarak tatil hediye ediyor.
Büyükşehir'den ‘Başarı sizden tatil bizden’

Öncelikle ortaöğretim 6, 7, 8 ve 9. sınıfı bitirerek takdir ya da teşekkür belgesi alan, maddi imkanı bulunmayan öğrencilere, “Başarı Sizden Tatil Bizden” sloganı ile düzenlenen Altınoluk (Akçay) ve Akçakoca Tatil Kampları için başvuru kayıtları başladı. Başvurular bir yandan devam ederken, ilk kafile 14 Temmuz Pazar günü yola çıkıyor. 

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YAZ KAMPI YOLCUSU KALMASIN

Büyükşehir Belediyesi, Altınoluk ve Akçakoca Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde vatandaşlara birer haftalık gruplar halinde ücretsiz tatil yapma imkanı sağlıyor. Yaşlı ve engelli vatandaşlar ile refakatçilerinin sosyal hayatlarını renklendirmeyi ve canlandırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, tatil kampları ile vatandaşlara unutulmaz bir tatil geçirme fırsatı sunuyor.

Vatandaşlar güvenli bir ortamda eğitmenler ve uzmanlar eşliğinde yaz kamplarına katılarak, hem sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu bir yaz geçiriyor hem de tarihi ve turistik mekanları gezme şansını yakalıyor.


 

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