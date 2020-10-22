  • BIST 1.198
  • Altın 487,276
  • Dolar 7,9168
  • Euro 9,3577
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 12 °C
»

Büyükşehir'den başkentlilere online işlem uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. arasında imzalanan “Veri Merkezi Kurulumu İşi” kapsamında 23 Ekim saat 18.00’dan 25 Ekim Pazar günü saat 12.00’a kadar online işlemler yapılamayacak.
Büyükşehir'den başkentlilere online işlem uyarısı

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin hayatını kolaylaştırmak ve daha hızlı hizmet erişimi için internet altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

ekran-alintisi-026.jpg

Büyükşehir Belediyesi TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. arasında imzalanan “Veri Merkezi Kurulumu İşi” nedeniyle online (elektronik) işlemler 23 Ekim Cuma günü saat 18.00’dan 25 Ekim Pazar günü saat 12.00’a kadar hizmet dışı olacak.

emr_2076.jpg

BAŞKENT 153’TEN BAŞKENT MOBİL’E KADAR ELEKTRONİK İŞLEMLER YAPILAMAYACAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü'ne ait tüm bilgisayar, sistem ve network cihazları eski veri merkezinden yeni veri merkezine taşınacak.

abb-tv.jpg

Fiziki taşıma nedeniyle sistemlerde kesinti yaşanacağından Büyükşehir Belediyesinin internet ve network bağlantıları iki gün boyunca erişime kapalı olacak. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından vatandaşlara yapılan duyuru ile bu tarihler arasında;

-Başkent 153,

-Başkent Mobil,

-EGO Cepte,

-Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBİS),

-ABB TV,

-“ankara.bel.tr” hizmet veremeyecek.

Ekipler elektronik altyapı yenileme çalışmalarını planlanandan daha kısa sürede tamamlamak için 7/24 çalışacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • OSTİM’e moral ziyareti 23 Ekim 2020 Cuma 00:39
  • Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan önemli katkı23 Ekim 2020 Cuma 00:30
  • Zamlar esnafın belini büktü22 Ekim 2020 Perşembe 11:34
  • Tevfik Göksu’yu Ağırladı22 Ekim 2020 Perşembe 06:00
  • 2021 bütçesi 625 milyon22 Ekim 2020 Perşembe 05:34
  • EBABÜS mahalle mahalle dolaşıyor22 Ekim 2020 Perşembe 04:32
  • Kızılcahamam Altınköy'de22 Ekim 2020 Perşembe 03:30
  • Devlet büyüklerinin mezarlarına vefa22 Ekim 2020 Perşembe 02:31
  • Muhtarlar onuruna yemek verildi22 Ekim 2020 Perşembe 01:33
  • “Hizmette ilk basamaklar”21 Ekim 2020 Çarşamba 06:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti