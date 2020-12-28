Büyükşehir'den berber, kuaför ve güzellik merkezlerine hijyen desteği

Dezenfeksiyon işlemi salgın nedeniyle kapalı olan ve 11 Mayıs’tan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde de ücretsiz olarak uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesi toplu yaşam alanları başta olmak üzere Başkentli esnafın hizmet verdiği alanlarda da hijyen desteğine hız kesmeden devam ediyor.

Temizlik ve dezenfekte desteğinden yararlanmak isteyen Başkentli berber, kuaför ve güzellik salonu sahipleri Büyükşehir Belediyesine ait “forms.ankara.bel.tr” adresi üzerinden başvuruda bulunuyor. Gelen talepler doğrultusunda halk sağlığını önceleyen Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı BelPlas ekipleri, bu işletmeleri titiz bir çalışmayla dezenfekte ediyor.

“GÜNLÜK ORTALAMA 100 ESNAFIMIZA YARDIMCI OLUYORUZ”

Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarına yönelik hijyen çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, dezenfekte işlemi için başvuru yapan her esnafa destek verdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Pandeminin başlamasından itibaren esnafımıza destek olmaya devam ediyoruz. Kuaförler ve Berberler Esnaf Odamızdan gelen talep doğrultusunda temizlik ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar bin 100 civarında müracaat oldu. 300 dükkanın temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini tamamladık. Günde ortalama 100 civarında esnafımıza yardımcı oluyoruz. Dezenfektan ve yüzey temizleyiciden oluşan hijyen setlerini de hediye ediyoruz.”

ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN İÇİNİ RAHATLATAN HİZMET

COVID-19 salgınının yayılımını önlemek için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zor günlerden geçen esnafa hijyen desteği sağlayarak iş yerlerini hem çalışanlar için hem de müşteriler için daha steril hale getiriyor.

Salonlarının dezenfekte edilmesinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Kızılay Karanfil Sokak esnafı Muhammed Zehir, “Dezenfekte ve temizlik konusuna çok önem veriyoruz. Büyükşehir Belediyesinden temizlik ve dezenfeksiyon işlemi için destek istedik. Bir gün içerisinde geri dönüş yaparak dükkanımızı dezenfekte ettiler. Çok güzel ve tertemiz oldu içimiz rahatladı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”